Questionado sobre volta à Seleção Sueca na Copa do Mundo, Ibra afirma: "Se eu quiser, estou lá"

Após confirmar sua saída do Manchester United, já que não vinha sendo muito aproveitado por José Mourinho, vários clubes mundo afora cogitaram a contratação do sueco Zlatan Ibrahimovic, mas o atacante atuará na Major League Soccer (MLS), pelo Los Angeles Galaxy.

Em sua apresentação ao clube estadunidense, Ibra foi perguntado sobre seu futuro na Seleção Sueca e ele ressaltou que sua volta à equipe, que disputará a próxima Copa do Mundo, na Rússia, só depende de sua vontade.

"O foco principal agora é LA Galaxy, preciso conhecer meus companheiros, a cidade o clube. A partir do momento que me sentir confortável, posso dar um próximo passo nisso (na volta à seleção sueca). Eles me ligam todo dia para me perguntar: 'Como se sente? O que você quer? O que está pensando? Como anda?'. Mas um passo de cada vez", apontou o atacante.

"Se me sentir bem e capaz de fazer o que sei que posso, sei que a porta estará aberta. Não tem nada a ver com o outro lado, é do meu lado, comigo. Se eu quiser, estou lá. Se eu não quiser, não estou. Mas um passo de cada vez. Estou faminto por jogar futebol, e quando começar a fazer isso, vamos ver o que acontece", ponderou.

Zlatan anunciou que deixaria a equipe sueca após a Eurocopa de 2016, e os torcedores ainda sonham com sua volta. O astro é o maior artilheiro da história da seleção com 62 gols em 115 jogos. Seu melhor ano pela equipe foi em 2015, quando fez 11 gols em 10 jogos.

A Suécia está no grupo F da Copa do mundo, o qual é integrado também por México, Coréia do Sul e Alemanha. A estreia será contra os sul-coreanos, no dia 18 de junho. A expectativa a respeito da volta do maior goleador da seleção sueca é enorme no país e no mundo, que gostaria de rever o craque no mundial.