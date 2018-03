Há dois anos e meio no Catar, Xavi Hernández é anunciado como embaixador da Copa de 2022

O que já era esperado foi oficializado. O Comitê Supremo de Entrega e Legado do Catar anunciou que a lenda Xavi Hernández será o embaixador da Copa do Mundo 2022, que será realizada no país asiático. O ex-jogador agradeceu a escolha e comentou sobre, usando causas sociais como uma das razões do seu acordo.

"Vi o que o futebol pode conseguir nas comunidades do Catar e na região. O futebol tem o poder de unir as pessoas, combater estereótipos e romper barreiras sociais", disse o ídolo do Barcelona em declarações liberadas pelo Comitê.

No Catar há mais de dois anos e meio, atuando no Al Saad, Xavi já é um espelho no futebol do país, já que é embaixador do programa social “Geração Surpreendente”, promovido pelo comitê organizador da Copa do Mundo de 2022, ou seja, a escolha do jogador já era mais que esperada.

No Al Saad, o espanhol já conquistou a Copa do Emir, Copa do Princípe, além da Supercopa do Catar. A expectativa seria para sua aposentadoria ao final da atual temporada, mas as coisas podem mudar, já que Turki Al-Aili, diretor do Al Saad, disse que Xavi deve renovar por dois anos, ainda mais após esse anúncio, para manter o jogador "ligado" as suas funções de maneira mais presente.

O meia já está na história das Copas, pois era um dos pilares do título da Espanha em 2010, na África do Sul, única vez que a Fúria levantou a taça de campeã mundial. Além disso, foi campeão da Eurocopa em 2008 e 2012. Além disso, é um dos maiores jogadores da história do Barcelona, clube onde cresceu, jogou e foi campeão de tudo, antes de ir para o país asiático.