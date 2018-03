Argentina de 1986 vai a Tilcara pagar promessa antes do Mundial

Google Plus

Em 1986, a Seleção Argentina de Futebol participou de uma promessa na pequena cidade de Tilcara, na Argentina, onde a equipe se preparou pouco antes de vencer sua última Copa. O pedido feito uma santa na igreja local era fazer da Argentina campeã e, em troca, os vencedores retornariam ao local com a taça.

Nessa terça-feira (27), 32 anos depois, os jogadores que foram campeões com a Argentina em 1986 chegaram à cidade para pagar a promessa. Nery Pumpido, Carlos Tapia, Sergio Batista, Julio Olarticoechea, José Luis Brown, Ricardo Giusti, Héctor Enrique e Oscar Garré foram os campeões de 86 presentes no local, todos levados por uma marca de bebida.

Os ex-jogadores devem aproveitar da ocasião juntamente com a marca para participar da gravação de um comercial no local.

Conheça mais da Maldição de Tilcara

Cinco meses antes do Mundial de 1986, a Argentina participou de sua preparação para a Copa na pequena cidade de Tilcara. Na ocasião, o técnico Carlos Billardo e os jogadores ficaram sabendo de uma igreja no vilarejo onde havia uma Virgem Maria muito poderosa. Empolgados, técnico e jogadores, incluindo Maradona, fizeram a promessa que se fosse campeões iriam retornar ao local em agradecimento com uma peregrinação.

A Argentina venceu a tal Copa, mas não pagou a promessa feita. Alguns jogadores negam ter participado da mesma, mas desde então a Argentina nunca mais ganhou um grande título. Supersticiosos, alguns argentinos que sabiam da história começaram a fazer campanha para que a mesma fosse paga de qualquer forma, pois segundo eles, o fato da mesma não ter sido paga impediu a Argentina de ser campeã em outras ocasiões.

Outras tentativas de pagar a promessa já foram feitas antes

Alguns argentinos já trabalharam antes da Copa de 2014 para que a promessa fosse paga. Uma campanha chamada "Voltem a Tilcara" mobilizou boa parte do país, mas acabou não sendo atendida.

Anteriormente, antes da Copa de 2006, uma comitiva da AFA havia viajado a Tilcara com uma réplica da Taça, mas sem os responsáveis pela conquista do título.