Peter Stöger mostra insatisfação após goleada sofrida pelo Dortmund: "Grande decepção"

Na tarde deste sábado (31), o Borussia Dortmund enfrentou o Bayern de Munique, na Allianz Arena, pela 28ª rodada da Bundesliga. E não terá boas lembranças desse clássico, a equipe sofreu uma goleada de 6 a 0. Histórica, para esquecer.

Na saída do campo, o lateral e capitão da equipe, Marcel Schmelzer, deu uma entrevista aos jornalistas presentes no local, e disse estar muito decepcionado com o resultado da partida, mas admitiu superioridade total do rival. "Tínhamos alguns planos de jogo, mas todos viram que não deu certo. Não entramos na partida, estávamos sempre com um pé atrás e em desvantagem em todas a situações. Eles jogaram melhor e mereceram. Brincaram de gato e rato conosco".

O técnico da equipe auri-negra teve o mesmo discurso. Admitiu os erros e a superioridade do adversário, apesar de estar totalmente abalado com o placar elástico. "A decepção é grande. Esses lances básicos, dos quais eu sempre falo, hoje erramos em todos eles. Não conseguimos resistir, eles foram superiores em todos os aspectos. Eles exploraram todos os nossos erros. Neste momento estamos longe do Bayern de Munique".

No próximo domingo (8), o Borussia Dortmund volta à campo para enfrentar o Stuttgart, dentro de casa, às 10h30. Mesmo com essa terrível derrota, os aurinegros permanecem na terceira colocação do campeonato, com 48 pontos, vivo na briga por uma vaga na Uefa Champions League. Já o Stuttgart se encontra naoitava° posição da tabela, com 38 pontos e lutando por uma vaga na Uefa Europa League.