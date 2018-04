Aspas marca três, se torna maior artilheiro da história do Celta e celestes goleiam Sevilla

Neste sábado (7), o Celta de Vigo goleou por 4 a 0, o Sevilla, em Balaídos. O jogo foi válido pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018. Os gols do partida foram marcados por Aspas ( três vezes) e Guilherme Arana ( contra).

O início de jogo foi marcado por domínio do Sevilla. Mesmo jogando fora de casa, os rojiblancos pressionavam o Celta. Aos sete minutos, Sandro saiu cara a cara com o goleiro Sérgio Álvarez e, chutou, mas o arqueiro defendeu com o corpo e salvou a equipe galega. O Celta respondeu aos 15. Sisto fez boa jogada pela direita e cruzou na área. O zagueiro Kjaer cortou errado e a bola foi em direção ao gol, mas David Soria fez um milagre e mandou a bola para escanteio.

O duelo era muito parelho e, brigado no meio de campo. Aos 38 minutos, o Celta abriu o placar. Wass tocou para Aspas, que finalizou. David Soria defendeu, mas a bola desviou em Arana e foi para o fundo das redes, 1 a 0. No lance do gol, Kjaer se lesionou e deu lugar à Lenglet. O time da casa quase ampliou dois minutos depois. Aspas recebeu pela esquerda e finalizou, mas Soria com a ponta dos dedos, salvou o Sevilla. A primeira etapa terminou com o Celta em vantagem.

Na volta do intervalo, o Sevilla teve a chance de igualar o marcador. Aos 2 minutos, Sarabia chutou cruzado, mas Álavrez com os pés evitou o empate. O castigo veio aos 12. Após erro na saída de bola de Banega, Aspas recebeu de Brais Méndez e finalizou sem chances para David Soria, 2 a 0.

O terceiro gol não demorou a sair. Aos 15, Hernández cruzou na área, Soria saiu atrapalhado do gol e a bola sobrou para Aspas, que empurrou com o gol aberto. Abatido com os dois gols sofridos em três minutos, o Sevilla não esboçava reação.

O tempo foi passando e, os Célticos apenas administravam o placar construído. Aos 33 minutos, Sisto recebeu pela esquerda e finalizou. Soria defendeu, mas no rebote, Aspas tocou para o fundo das redes e, decretou a goleada do Celta.

Com este resultado, o Celta Vigo chegou ao 9° lugar, com 43 pontos e entrou de vez na briga por uma vaga na Uefa Europa League. Já o Sevilla, permanece no 7° lugar, com 46 pontos. Na próxima rodada, o Celta de Vigo visita o Leganés, sábado (14), às 13h30, no Municipal de Butarque. No mesmo dia, às 8h, o Sevilla enfrenta o Villarreal, no Ramón Sanchez Pizjuán.