Com show do goleiro Bono, Toronto empata com América e vai à final da Concachampions

Depois de vencer no Canadá por 3 a 1, o Toronto FC empatou com o América-MEX no Estádio Azteca em 1 a 1 e garantiu sua classificação para a final da Concachampions.

Precisando marcar pelo menos dois gols para se classificar, o América levou um balde de água fria logo no começo do jogo. Aos 12 minutos, Giovinco fez belo passe para Ricketts, que havia entrado cinco minutos antes no lugar do lesionado Altidore. O atacante canadense foi desarmado pelo brasileiro Willian, mas Jonathan Osorio ficou com a sobra e marcou para o Toronto. Os mexicanos foram para cima, mas acabaram parando nas mãos de Alex Bono. O goleiro americano fez três grandes defesas na primeira etapa, levando a equipe canadense para os vestiários em vantagem.

Em busca do resultado, os Aguilas finalizaram seis vezes na direção do gol na etapa inicial, parando em Bono em todas as ocasiões. Por outro lado, a única finalização do Toronto na direção do gol de Marchesín, entrou.

No segundo tempo, o América seguiu fazendo pressão, com o colombiano Andrés Ibargüen sendo o principal criador da equipe mexicana. Após boa jogada de Aguilera, Oribe Peralta perdeu chance incrível dentro da área. Depois, apareceu Bono outra vez, para fazer mais uma boa defesa em cabeçada de Alejandro Díaz. Aos 46, finalmente, o América conseguiu balançar a rede de Bono. Mateus Uribe, de pênalti, empatou a partida. Porém, não havia tempo para mais nada.

Com o resultado, o Toronto FC se classificou para a final da Concachampions, tentando ser o primeiro time da MLS a ser campeão da competição desde o LA Galaxy, em 2000. O adversário na decisão será o também mexicano Chivas Guadalajara. Com esse duelo, a certeza é que o Mundial de Clubes terá uma equipe inédita da edição deste ano.

Assista aos melhores momentos da partida: