Fiorentina divulga novos uniformes para temporada 2018/19

Em meio à Copa do Mundo, as equipes não deixam levar as atenções ao espetáculo na Rússia e seguem seus planejamentos para seus compromissos na temporada. Em um desses casos está a Fiorentina, da Itália. A Viola anunciou nesta quarta-feira (20) seus uniformes para a temporada 2018-19, que novamente contou com homenagens.

Assim como na temporada passada, a Fiorentina terá a presença de cinco kits para usar em seus compromissos. Desta vez, a patrocinadora francesa Le Coq Sportif novamente prestou homenagens ao Calcio Storico Fiorentino, tradicional esporte da região de Florença, na Itália, composto por quatro equipes representantes de bairros, são elas: Santa Maria Novella (vermelha), San Giovanni (verde), Santa Croce (azul) e Santo Spirito (branco).

O esporte é um tipo de futebol das épocas medievais, o qual é disputado há cerca de 600 anos e é liberado tanto o uso dos pés quanto das mãos. Assim como ingleses, chineses e brasileiros, os italianos também disputam a alcunha de mandatários do futebol disputado hoje em dia, de acordo com o argumento que o Calcio Storico deu origem ao esporte atual.

O evento, que ficou ausente entre os séculos XVIII e XIX, é praticado todos os anos desde 1930, na data de 24 de junho. A disputa do mesmo é na Praça Santa Croce, num campo de areia.

Para a próxima temporada, a Fiorentina visa melhorar o rendimento do ano anterior, quando não conseguiu vaga para competições internacionais. Na equipe, está presente o zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras, único brasileiro no clube.

Veja os novos uniformes da Viola abaixo:

Tradicional uniforme roxo da Fiorentina.

