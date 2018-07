O que esperar do confronto entre Suécia x Inglaterra?

Suécia e Inglaterra se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo 2018. O confronto está marcado para o próximo sábado (7) às 11h no horário de Brasília.

As duas equipes se enfrentaram na Copa de 2006 pela fase de grupos na oportunidade um empate por 2 a 2. Agora voltam se encontrar em copas e quem ganhar avança para semifinal.

O que esperar do confronto?

A Suécia foi a grande surpresa da Copa desde a fase de classificação, quando eliminou a Itália jogando no San Siro na repescagem. Os suecos tiveram um grupo difícil com Alemanha, México e Coreia do Sul.

A Seleção que deixou o astro Ibrahimovic fora dos 23 convocados, conseguiu terminar em primeiro lugar do grupo com seis pontos, foram duas vitórias contra México e Coreia do Sul e uma derrota para a Alemanha. Na oitavas de final, a Suécia bateu a Suíça por 1 a 0.

Já a Inglaterra terminou em segundo lugar do grupo G, considerado um dos mais fracos dessa copa. A equipe passou fácil por Panamá e Tunisia e com time reserva acabou perdendo da Bélgica. Nas oitavas de final, os ingleses sofreram para classificar, o empate contra Colômbia continuou pelos 120 minutos, tendo a vaga sendo decidida nos pênaltis, onde deu Inglaterra.

Será um jogo equilibrado, a Suécia é uma seleção cascuda, forte defensivamente, com saída de bola rápida, tem o estilo definido de jogar por uma bola, fez a Alemanha sofrer, apesar da derrota. o meia Forsberg e o centroavante Berg são as principais armas ofensivas da equipe sueca.

Já a Inglaterra tem uma geração jovem e promissora, principalmente para o próximo mundial, em 2022. Mesmo assim os Three Lions se mostraram decisivos principalmente nas cobranças de pênalti. A Inglaterra leva ligeira vantagem muito pelo seu atacante, o qual está fazendo a diferença na Copa do Mundo e é artilheiro do Campeonato. Harry Kane já marcou seis tentos no Mundial e sem dúvidas tem tudo para desequilibrar o confronto.