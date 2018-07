Após longo período fora, Camilinha comemora volta aos gramados

A vitória do Orlando Pride sobre o Washington Spirit por 2 a 1, no último sábado (07), pela NWSL, teve um sabor ainda mais especial para a meia-atacante Camilinha. Após um longo período fora dos gramados por conta de uma cirurgia no joelho, a jogadora retornou ao time e teve uma boa atuação, o que foi um motivo para comemoração.

"Fiquei sem jogar por um longo período, é difícil. Retornei para essa temporada com o restante do elenco, terminei a recuperação e esperei ansiosamente por esse momento. Estou feliz em ajudar a equipe e voltar a fazer o que eu mais amo. Quero agradecer muito as minhas companheiras e à minha família, que sofreram muito comigo e me ajudaram nesse período. Graças a Deus, estou de volta!" disse a meia-atacante.

Satisfeita com seu retorno aos gramados, Camilinha, que entrou aos 20 min da etapa final, falou da emoção de voltar a jogar.

“A sensação é de felicidade. Era um misto de ansiedade com superação, passa o filme na cabeça por tudo que você viveu e a saudade de sentir aquela adrenalina das partidas. Graças a Deus consegui voltar e estou muito feliz”, resumiu a brasileira.

Apesar de comemorar o seu retorno ao time, Camilinha já pensa no duelo fora de casa contra o Houston Dash, em busca da vice-liderança na próxima quarta-feira (11).

"Agora é pensar no Dash, podemos assumir a vice-liderança. É uma equipe qualificada e teremos trabalho. Vamos manter o foco e lutar muito para voltar com essa vitória" finalizou Camilinha.