Jovem geração da França corresponde às expectativas levando seleção para semifinal

A seleção francesa entra em campo na Rússia nesta terça-feira (10) em busca de uma vaga na final da competição contra a seleção Belga, que para muitos teve nos últimos anos sua melhor safra de jogadores da história. Que o adversário da França nas semifinais da Copa tem como marca uma jovem geração todos sabem, mas o que poucos falam é da também ótima safra francesa.

Os Franceses tiveram que aprender com os fracassos no decorrer de sua história, e a aposta em jovens atletas deu frutos. O maior exemplo disso foi o titulo de 1998 frente ao Brasil na final da Copa do Mundo realizada na França. O time francês venceu a forte seleção brasileira com uma atuação brilhante do que viria a ser um dos maiores, se não o maior, jogador da França, Zinédine Zidane. Na época com 26 anos, o jovem talento já estava indo para sua segunda Copa, e enfim conquistou o tão sonhado título mundial da França, feito que nem Platini conseguiu realizar.

Vinte anos depois e a história parece se repetir. Apontada como favorita para erguer a taça no próximo dia 15, a França chega forte para o duelo contra os belgas e também com muita moral após mostrar um ótimo futebol durante todo o torneio. Com atuações de gala do promissor Kylian Mbappé de apenas 19 anos, e do também jovem mas experiente, Antonie Griezzman, a França já soma até aqui 9 gols marcados e 4 sofridos, com quatro vitórias e um empate que ocorreu na fase de grupos contra a Dinamarca.

Além de Mbappé a seleção conta com outros jovens, tais como: Dembélé, Umtiti, Tolisso, Pogba, Varane, Pavard, entre outros. Com isso, a promissora geração francesa fica com uma média de idade de 25 anos, uma das mais jovens do torneio.

Dentre os convocados é interessante destacar a participação de atletas com descendência de outras nacionalidades. Vale lembrar que isto é comum para os franceses, que tem para muitos como seu maior ídolo o Zidane, atleta com ascendência argelina por parte de sua família. Mbappé, por exemplo, é descendente de argelinos e camaroneses por parte de Pai e Mãe. Outros atletas também tem situação parecida, não somente do lado Francês mas também pelo lado Belga. Ao todo são 20 jogadores com descendência africana atuando nas equipes nacionais francesas e belgas.

Dentre esses atletas o que se pode ver é o destaque que mesmo os estrangeiros vestindo a camisa nacional francesa vêm alcançando. Umtiti, por exemplo, é titular na zaga do Barcelona da Espanha com apenas 24 anos de idade e tem como companheiro de time e também na seleção Ousmane Dembélé, outra jovem promessa do futebol francês com raízes africanas.

Se espera que os atletas correspondam a pressão que lhes foi imposta para o jogo de amanhã, principalmente para muitos poderem participar de sua primeira final de Copa do Mundo ainda tão jovens com duas ou três Copas pela frente para a maioria. O fato é que as expectativas nesta geração, tão boa quanto a que foi campeã em 98, estão sendo sanadas pelos atletas que, até aqui, aguentaram o tranco frente a fortes seleções, como o duelo vencido nas oitavas de final frente o Uruguai.

A esperança de voltar com o troféu é grande mas o que vem sendo importante é a manutenção do time e o pensamento a longo prazo, o que hoje parece ser a formula ideal para estar no topo do planeta em uma oportunidade a cada quatro anos.