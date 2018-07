Arsenal anuncia Lucas Torreira, destaque do Uruguai na Copa do Mundo

De técnico novo e buscando renovar o elenco, o Arsenal anunciou mais um reforço nesta terça-feira (10). O nome trata-se de Lucas Torreira, meio-campista uruguaio que despontou na Sampdoria na última temporada e se sobressaiu ainda mais durante a Copa do Mundo.

Com características defensivas, o meio-campista disputou apenas 74 jogos pela Samp e marcou quatro gols. Aos 22 anos, Torreira sequer vinha alimentando esperanças para disputar uma Copa do Mundo, entretanto, mesmo jogando apenas três jogos pela Celeste, Óscar Tabárez convocou o atleta que se tornou titular logo de cara e veio a se destacar por sua vontade dentro de campo.

Torreira assina com o Arsenal por £26 milhões e se torna o primeiro uruguaio a defender a camisa dos Gunners. Além disso, o uruguaio vai herdar a camisa de número 11 de Mesut Özil, que passou a ser o camisa 10 da equipe londrina. Em seu Twitter oficial, o Arsenal anunciou o uruguaia pregando a 'garra charrua', termo em espanhol usado para traduzir a garra uruguaia dentro de campo.

