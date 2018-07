Croácia: primeira nação ex-Iugoslávia em finais

Após vencer a Inglaterra nas semifinais com um gol na prorrogação, a Croácia ganhou por 2 a 1 e é uma das finalistas da Copa do Mundo de 2018, ao lado da França. Com isso, tornou-se o primeiro país ex-Iugoslávia a chegar em uma final do maior torneio de futebol, tendo seleções como participantes.

O que foi a Iugoslávia?

A Iugoslávia foi um país que surgiu após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, e ficava localizado na região dos Bálcãs, na Europa. Inicialmente, era formada pelo Reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que era formado pela união dos seguintes territórios: Sérvia, com Voivodina e Kosovo; Montenegro; Croácia, com Dalmácia e Eslavônia; Bósnia e Herzegovina; Macedônia e Eslovênia. Posteriormente, passou a ser chamado como 'Reino da Iugoslávia', que significa "terra dos eslavos do sul". Em todas as regiões citadas anteriormente, os povos eram eslavos e falavam línguas eslavas, porém com religiões diferentes.

Depois da 2ª Guerra Mundial, Josip Broz Tito, revolucionário comunista, criou a República Socialista Federativa da Iugoslávia, sendo formada por seis repúblicas: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Macedônia. Essa nova república era sintetizada pela seguinte anedota: "Seis repúblicas, cinco etnias, quatro línguas, três religiões, dois alfabetos e um Partido". Após um longo período, as repúblicas que formavam a Iugoslávia começaram a demonstrar interesse em serem autônomos, com isso Croácia e Eslovênia se declararam independentes, a partir de junho 1991.

Iugoslávia na Copa do Mundo

A Iugoslávia disputou 9 Copas do Mundo. Esteve presente na primeira, em 1930, quando ficou em terceiro lugar, empatada com os Estados Unidos, sendo a sua melhor colocação em Mundiais. Em 1962, com uma equipe bem parecida com aquela campeã olímpica em Roma dois anos antes, os iugoslavos ficaram em quarto lugar, pois perderam do Chile, anfitriões da Copa daquele ano. As outras participações foram em 1950, 1954, 1958, 1974, 1982, 1990 e 1998.

(Foto: Divulgação/Arquivo Histórico)

Países ex-Iugoslávia e as suas participações em Copas

Após ser dividida em 1991, a antiga Iugoslávia deu origem aos seguintes países que já participaram das Copas citadas:

Bósnia e Herzegovina: Em 2014, sendo eliminada na fase de grupos.

Croácia: Em 1998, 3ª colocada e melhor campanha em Copas. Outras participações foram em 2002, 2006 e 2014, sendo eliminada na fase de grupos.

Eslovênia: Em 2002 e 2010, sendo eliminada na fase de grupos.

Kosovo: Nunca participou de uma Copa do Mundo.

Macedônia: Nunca participou de uma Copa do Mundo.

*Montenegro: Nunca participou de uma Copa do Mundo.

*Sérvia: Em 2010 e 2018, sendo eliminada na fase de grupos.

*Pode-se considerar uma participação em 2006, como Sérvia e Montenegro, sendo eliminada na fase de grupos.

(Foto: Divulgação/HNS)

Eliminatórias européia

Os croatas eram do Grupo I, que tinha seleções tradicionais como Ucrânia, Turquia e Finlândia, além consideradas pequenas, Islândia e Kosovo. Porém, a seleção islandesa surpreendeu, terminou em primeiro lugar e garantiu vaga à Copa do Mundo de 2018. Já a Croácia conseguiu a segunda colocação, com 20 pontos, e teve que disputar a vaga na repescagem. Logo, ganhou da Grécia por 4 a 1, placar agregado.

Caminho croata até a final

Na fase grupos, a Croácia terminou em primeiro lugar com 100% de aproveitamento, com vitórias sobre Nigéria, Argentina e Islândia. Nas oitavas de final e quartas de final, os confrontos foram decididos nas penalidades: Primeiramente, vitória sobre a Dinamarca por 3 a 2, jogo em que Subasic pegou três pênaltis; posteriormente vitória sobre os anfitriões russos por 4 a 3, tendo uma defesa do goleiro crota. Já nas semifinais, tudo se encaminhava para mais uma disputa de pênaltis, porém Mandzukic marcou aos dois minutos do segundo tempo da prorrogação e garantiu classificação inédita da Croácia a uma final de Copa do Mundo.