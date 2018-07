Tottenhamrenova contrato de Son por mais cinco temporadas

Google Plus

O Tottenham anunciou, em seu site, a renovação do contrato de Son Heung-Min, por cinco anos. Podendo ter que dar uma pausa na carreira de jogador, Son pode ter que servir o Exército da Coréia do Sul por dois anos, caso não consiga a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos.

Com medo de perder o jogador, após o término de contrato, e podendo estar no Exército, o clube londrino preferiu dar essa garantia de retorno para o sul-coreano, que ficará até 2023.

Son comemorando com a camisa dos Spurs (Divulgação: Getty Images)

Com 140 jogos pelo Tottenham, Son já marcou 47 gols com a camisa dos Spurs. O jogador, também, foi o primeiro asiático a ser eleito o Melhor Jogador do Mês da Premier League, em setembro de 2016.

O sul-coreano corre o risco de ter que dar uma pausa na carreira por causa do alistamento obrigatório em seu país. Os homens têm que enfrentar 21 meses de serviço, e só há dispensa em caso de um atleta ter ganho uma medalha olímpica, ou medalha de ouro nos Jogos Asiáticos. Os Jogos na Indonésia podem ser a última chance de Son escapar das trincheiras sul-coreanas.