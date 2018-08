Sem dificuldades, Ajax despacha Sturm Graz e segue na briga por uma vaga na Champions League

Apesar da Champions League não ter começado oficialmente, as equipes que brigam por uma vaga no torneio continental via fase pré-eliminatória, etapa que antecede os tradicionais playoffs. Sonhando com a vaga, o Ajax venceu o Sturm Graz por por 3 a 1 nesta quarta-feira (1°), já construído a vantagem considerável no jogo de ida por 2 a 1.

No confronto que aconteceu na Áustria, o Ajax saiu na frente somente no final da primeira etapa, com Huntelaar, depois de pressionar os austríacos pelas pontas, ora com Tadic, ora com David Neres.

Aos 39 da primeira etapa, Neres recebeu na ponta direita, cruzou para Huntelaar e o camisa 9 dominou no peito mandando um chute que desviou para dentro do gol, aumentando a vantagem dos holandeses no duelo agregado.

Nos acréscimos, o goleiro Onana ainda fez uma defesa providencial após chute de fora da área, na única chance clara que o Sturm criou na primeira etapa.

Quando o apito soou para os 45 minutos finais, o Ajax se manteve pressionando e se aproveitando a inferioridade técnica dos austríacos. Logo no início, o recém-contratado Tadic empurrou a bola para o barbante, quando recebeu cruzamento rasteiro, marcando seu primeiro gol com a camisa do Ajax. 2 a 0.

Sem poder de reação e se mostrando frágil no duelo, o Sturm não conseguia desenvolver seu jogo pelo meio de campo e ainda viu os visitantes empatarem. Wöber recebeu no centro do gramado, viu Huntealar entre os zagueiros e enfiou bola direta para o atacante receber em velocidade e fechar o placar para os holandeses.

À frente do placar, o Ajax diminuiu o ritmo e ainda viu os donos da casa descontarem. Em bola recuada para Onana, o goleiro errou o domínio e deixou a bola escapar para dentro do gol, marcando contra para os holandeses.

Agora, o Ajax avança à próxima fase e enfrenta o Standart de Liège também pela etapa preliminar da Uefa Champions League. O duelo acontece na próxima terça-feira (7), na Bélgica.