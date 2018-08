Um dos líderes do elenco, Florenzi firma renovação de contrato com Roma até 2023

Mesmo nos Estados Unidos para a disputa do torneio de pré-temporada, a Roma se mexeu internamente nesta sexta-feira (3), e tratou de estender o vínculo com o lateral-direito e ora meio-campista, Alessandro Florenzi que é um dos pilares na defesa giallorossi.

Capitão imediato da equipe na ausência do meio-campista Daniele De Rossi, o italiano que chegou na temporada 2010/11 renova por seis anos, até 31 de julho de 2023. No Twitter oficial do clube, a Roma divulgou um vídeo para emitir o comunicado destacando alguns dos principais lances do camisa 24 na última temporada.

Florenzi, disputou ao todo 222 jogos com a camisa giallorossa e possui 25 gols desde o período em que despontou na equipe titular. Um dos tentos foi marcado na Champions League de 2015, contra o Barcelona, quando o lateral acertou um chute do meio de campo e balançando as redes, sendo considerado um dos gols mais bonitos daquela temporada e destaque da Fifa.

Em coletiva de imprensa concedida em Boston, onde a equipe disputa a International Champions Cup, Florenzi comentou sobre sua renovação.

"Vou começar falando o básico: é simplesmente um dia muito importante para mim. Estou muito feliz em ficar aqui. Num mundo ideal, eu abraçaria cada torcedor para agradecê-los. Talvez muitos pensem que eu não mereça essa renovação, mas com certeza estou aqui para mudar a opinião dos que não me veem como um líder dentro da equipe", disse o jogador.