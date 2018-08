Sem espaço no Leicester City, atacante Musa é vendido ao Al Nassr da Arábia Saudita

Fechando a semana, o Leicester City que está prestes a retomar à Premier League no próximo domingo (5), acertou a venda de Ahmed Musa para o Al Nassr, da Arábia Saudita por £ 17 milhões. O atacante assina por quatro temporadas, como foi comunicado pelo clube em seu Twitter oficial.

#ALNASSR signed a four year contract with Nigerian left winger and former @LCFC player Ahmed Musa @Ahmedmusa718, welcome to the Global Club Ahmed! pic.twitter.com/03gAQvOW6q