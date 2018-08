Wolfsburg anuncia a contratação de Jerome Roussillon

O Wolfsburg anunciou nesta segunda-feira (6) a contratação do francês Jerome Roussillon. O jogador, que estava no Montpellier HSC, assinou um contrato de quatro anos, até 30 de junho de 2022 e já treinou pela primeira vez com o elenco alemão.

Em entrevista concedida ao site dos lobos, Jörg Schmadtke, CEO do clube, comentou sobre a contratação do lateral esquerdo. O desejo por um atleta da posição é antigo e a diretoria alemã pareceu satisfeita com a contratação do francês de 25 anos.

"Sempre salientamos que ainda queríamos um defensor pela esquerda, e estamos muito satisfeitos por termos conseguido convencer Jerome Roussillon de vir ao VfL Wolfsburg. Com ele, temos outra opção para a lateral. Ele se tornou um jogador experiente em Montpellier, e agora quer dar o próximo passo em sua carreira com uma mudança para o exterior", comentou.

O treinador da equipe, Bruno Labbadia, também foi perguntado sobre as características de seu novo jogador. "Jerome Roussillon é um jogador interessante porque tem experiência, mas também é capaz de se desenvolver. Ele tem um ritmo tremendo e também pode chegar bem ao ataque", afirmou Bruno.

Roussillon se mostrou animado em ir para um novo campeonato após mais de seis anos atuando na Ligue 1. Será a primeira oportunidade fora do país que o projetou para o futebol.

"Mudar para outro país é um grande desafio para mim. Estou pronto para este passo e tentarei me acostumar com meu novo ambiente o mais rápido possível. Estou muito ansioso para atuar no VfL Wolfsburg e na Bundesliga", disse o francês.

Revelado pelo Sochaux, Roussillon se destacou logo cedo na carreira e em 2015 acertou sua transferência para o Montpellier. Pelo Paillade foram mais de 80 jogos e 7 gols marcados. Ele também acumula passagens pelas categorias Sub-18 e Sub-20 da França.