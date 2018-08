Benfica sofre contra retranca do Fenerbahçe, mas garante vitória com gol de Cervi

Google Plus

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA PRÉ-ELIMINATÓRIA DA LIGA DOS CAMPEÕES, DISPUTADA NO ESTÁDIO DA LUZ, EM LISBOA.

Placar: CERVI, AOS 24 MIIN, DO 2T.

O Benfica venceu o Fenerbahçe por 1 a 0, no Estádio da Luz, e saiu na frente na briga por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Com muita dificuldade de passar pela defesa turca, Cervi marcou o único gol da partida aos 24 minutos do segundo tempo.

O primeiro tempo começou bem equilibrado, com o Benfica indo para cima do Fenerbahçe, que propôs jogar mais recuado e levar o empate para Turquia. O primeiro lance de real perigo foi em uma boa jogada de Cervi, que viu a boa movimentação de Rúben Dias e serviu o jogador, que bateu em cima da defesa dos turcos.

Apesar de estar jogando mais recuado, o Fenerbahçe conseguiu dar uns sustos nos Encarnados. Em rápido contra-ataque, o brasileiro Giuliano saiu na cara de Vlachodimos e chutou forte em direção ao gol. O arqueiro estava esperto na jogada e fez boa defesa.

Cervi criou mais uma boa jogada antes do fim do primeiro tempo. Em velocidade pela esquerda, o atacante viu Facundo Ferreya na área e cruzou, mas viu Skrtel se antecipar ao jogador e afastar o perigo.

A segunda etapa começou como terminou a primeira, com o Benfica pressionando e o Fenerbahçe cada vez mais sólido na defesa. Aos 9 minutos, Salvio tentou finalizar de longe, mas viu o goleiro fazer mais uma boa defesa no jogo.

O gol aconteceu aos 24 minutos, quando a defesa dos turcos deu a primeira vacilada em campo. Salvio avançou pela direita e cruzou para dentro da área, os zagueiros Skrtel e Neustädter deixaram a bola passar e viram Cervi livre bater para o gol; Demirel ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o tento.

Phillip Cocu ainda tentou esboçar uma reação colocando o camisa 9 Soldado, mas pouco conseguiram criar e incomodar o Benfica. No final do jogo, já nos acréscimos, Giuliano arriscou da intermediária e viu a bola raspar o travessão, quase empatando a partida.

Com a vitória, o Benfica leva a vantagem de empatar na Turquia e de perder por um gol de diferença, desde que marque um. O Fenerbahçe usará o fator casa para tirar essa vantagem dos Encarnados, e garantir a classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida de volta acontecerá na terça-feira (14), na Turquia, às 15h no horário de Brasília.