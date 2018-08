Atalanta goleia Hapoel Haifa e encaminha classificação para próxima fase da Europa League

Google Plus

A Atalanta visitou o Hapoel Harifa pelos playoffs da Europa League e de virada, venceu por 4 a 1, conquistando uma importante vantagem para o jogo de volta, na Itália.

Na primeira etapa, os israelenses assustaram logo no começo com o gol de Buzaglo que marcou de cabeça após bom cruzamento de Tamas. Não demorou muito e os nerazzurri empataram com Hateboer que aproveitou saída errada da defesa e chutou para o fundo das redes.

Logo veio a virada com Zapata, que aproveitou boa jogada e passe de Toloi, e chutou no cantinho do goleiro. O tento passou mais tranquilidade para o time italiano, que dominou a partida a partir de então.

A etapa final foi marcada pelo controle total do jogo por parte da Atalanta que acabou fazendo mais gols de forma natural: o terceiro saiu numa outra boa jogada de Toloi que cruzou na área, Barrow escorou e Pasalic, que acabara de entrar, tocou para o fundo das redes.

No final, já com os israelenses desanimados e desmotivados, Barrow puxou contra-ataque e marcou o quarto gol depois de assistência de Pasalic para dar números finais à partida.

O jogo de volta será na próxima quinta-feira (16), em Reggio Emilia e a Atalanta pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim se classificará. Vai enfrentar o vencedor do confronto entre Copenhagen e CSKA Sofia.