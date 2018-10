Após seis temporadas, Wolverhampton volta à Premier League e recebe Everton em casa

A Premier League está de volta, assim como Wolverhampton o qual conquistou a Championship na temporada anterior e volta a primeira divisão inglesa após seis temporadas. Neste sábado, os Wolves recebem o Everton pela primeira rodada, a ser disputada no estádio Molineux a partir das 13h30, horário de Brasília

Wolverhampton volta a disputar a Premier League

Campeão inglês três vezes na década de 50, e auto-proclamado melhor time do mundo naquela época, o Wolverhampton tem apenas quatro temporadas de Premier League na história. A primeira em 2003/04, quando foi rebaixado para a segunda divisão em último lugar. Voltou na temporada 2009/10 e conseguiu se manter por três anos seguidos na elite, o 15º lugar foi seu melhor resultado na Premier League, Em 2012 mais um rebaixamento, novamente como último colocado.

A volta para a primeira divisão do Campeonato Inglês foi em grande estilo,o Wolverhampton investiu na disputa da Championship, e montou bom elenco, a equipe acabou como campeão somando 99 pontos em 46 jogos,foram 30 vitórias, nove empates e apenas sete derrotas, foi o primeiro clube a garantir a classificação para a primeira divisão de forma antecipada.

O plantel do Wolverhampton conta com vários portugueses, muito pela influência do técnico Nuno Espírito Santo. No total são sete atletas

portugueses, o recém contratado Rui Patrício, Rúben Neves, Rúben

Vinagre, Diogo Jota, João Moutinho, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa. Além

disso, outros dois jogadores não são portugueses, mas tiveram passagens pelo futebol de Portugal caso do francês Boly, ex-Porto e o mexicano Raúl Jiménez, ex-Benfica

Reformulação no Everton

Nove vezes campeão inglês, o Everton passa por uma reformulação, a

equipe foi uma das que mais investiram na janela de transferência

europeia, contratando jogadores como Bernard, Richarlison e Yerry Mina.

Com o planejamento frustante na temporada anterior, o Everton terminou apenas na oitava colocação. Com três técnicos no comando, o Everton não conseguiu vaga para nenhuma competição europeia. Para nova temporada, contratou novo diretor de futebol Marcel Brands. Com ele o novo técnico também foi anunciado, Marco Silva será o responsável para guiar a equipe.

Com a saída do ídolo Wayne Rooney para o futebol americano, o Everton foi atrás de reforços para o ataque, e dois brasileiros foram contratados, o primeiro foi o jovem Richarlison que foi destaque no Fluminense em 2017e contratado pelo Watford, onde também teve boas atuações. A outra contratação foi de Bernard, o jogador estava no Shakhtar Donetsk desde 2013 e assinou por quatro temporadas.



Quando se fala do confronto entre Everton e Wolverhampton, os Toffes levam boa vantagem, o Everton está invicto nos últimos seis jogos da Premier League diante do Wolverhampton, com quatro vitórias na sequência, sendo sua última derrota em 2004 por 2 a 1 em casa. Os Wolves não marcaram gols nas últimas três partidas em casa contra o Everton, nos últimos oitos jogos em casa contra os Toffes foram apenas dois gols feitos.A última oportunidade que as duas equipes se enfrentaram foi em 2012 um empate sem gols.