Com gol de Alex Silva, Jorge Wilstermann vence San José pelo Campeonato Boliviano

Na última quinta-feira (09), o Brasileiro Alex Silva marcou um gol e ajudou o seu time a vencer no Torneio Clausura. Capitão do time, o zagueiro vem sendo um líder dentro e fora de campo. O Wilstermann venceu o San José por 3 a 1, o gols foram marcados por Alex Silva, R. Monteiro e Serginho.

"Depois da eliminação nos pênalti na sul americana, nós necessitávamos dessa vitória para novamente ganhar confiança. Não é fácil ser eliminado nos pênaltis em um torneio internacional, portanto essa partida se tratava de um clássico que tínhamos que ganhar pra que o nosso torcedor voltasse a acreditar nesse grupo", disse o Alex Silva, zagueiro do Jorge Wilstermann da Bolívia.

Capitão do time, o zagueiro também falou sobre o gol marcado na partida.

"Sempre é bom ajudar os companheiros com um gol. Esse gol saiu numa hora importante viramos o primeiro tempo perdendo e no início do segundo fui coroado por Deus com esse gol de cabeça, com uma linda assistência de Sérginho. Saiu numa hora importante no começo do segundo tempo, inflamou a torcida e os companheiros passaram a acreditar na virada, e foi o que aconteceu, terminou 3 a 1 pra nós. Me sinto bem aqui, a braçadeira de capitão você não ganha de presente, você se conquista, conquistei pelo caráter, profissionalismo e respeito que tenho por todos os companheiros, então estou muito feliz em ajudar eles dentro e também fora de campo", ressaltou Alex Silva.

Alex Silva finaliza falando a expectativa para a próxima partida.

"Espectativa grande. Temos a felicidade de mais um jogo em casa, jogo importante do lado do nosso torcedor aonde ganhando damos um salto importante na tabela e podemos começar a planejar o que queremos, porque o campeonato está no começo e tem muita coisa pra acontecer ainda ", finalizou.

Com a vitória o "Império Escarlate" subiu para a 9° colocação com cinco pontos.

O Jorge Wilstermann volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 16h00, contra o Club Deportivo Guabirá.