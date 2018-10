Ajax despacha Standard de Liège e garante vaga nos playoffs da Uefa Champions League

Em busca de uma classificação para os playoffs da Uefa Champions League, o Ajax recebeu o Standard de Liège nesta terça-feira (14) no jogo de volta da terceira etapa preliminar da Champions.

Depois ceder o empate após estar vencendo por 2 a 0 na Bélgica, o Ajax confirmou sua classificação em casa e despachou o Liège por 3 a 0 com gols de Huntelaar, De Ligt no primeiro tempo e David Neres colocou um ponto final no resultado no início da segunda etapa.

Em uma primeira etapa movimentada, o Ajax que contava com o fator casa, se mostrou agressivo em grande parte dos 45 minutos iniciais. A primeira chance aconteceu logo aos sete minutos, quando Ziyech enfiou bola para Huntelaar sair cara a cara com Ochoa e mandar um chute rasteiro para fora.

Os visitantes se mostravam com dificuldades em sair jogando e pouco fizeram na primeira etapa, arriscando chute de fora da área com Bastien, mas sem perigo. Do lado holandês, Huntelaar chegou ao primeiro gol aos 30 minutos quando recebeu cruzamento rasteiro de Tagliafico, se antecipou à marcação e desviou com o pé para o fundo do gol.

Logo em seguida, aos 33 minutos, De Ligt subiu mais alto em escanteio e cabeceou firme para dentro do barbante, dando vantagem confortável para os donos da casa no primeiro tempo.

No início da segunda etapa, o Liège se mostrava à mercê do Ajax, que tocavam bola com facilidade e não deixavam os belgas sequer aproximar da marcação.

Aos 46, David Neres tratou de liquidar o resultado e marcou o terceiro gol da equipe holandesa. O brasileiro recebeu passe de Tadic, que girou bonito para cima do zagueiro e tocou para o meio da área, onde o camisa 7 empurrou para o fundo das redes.

Depois de marcar o terceiro gol, o Ajax ficou com a bola e retardou o tempo. Ochoa ainda evitou o quarto gol dos holandeses após defender chute Huntelaar em contra-ataque veloz, onde o holandês era constantemente acionado dentro da área.

As equipes, já desgastadas fisicamente pouco produziram depois do contra-ataque do Ajax e o jogo caminhou para o apito final com a classificação dos holandeses para os playoffs da Champions.