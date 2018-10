Juventus apresenta segundo uniforme para temporada 2018-19

Após uma longa espera, a Juventus enfim lançou o seu segundo uniforme para a temporada 2018-19. Em seu site oficial, a Vecchia Signora destacou que o uniforme foi projetado para ''maximizar a usabilidade e o estilo'', sem perder de vista a tradição que o clube possui.

Em entrevista ao site oficial da equipe, a designer da Adidas, Francesca Venturini, comentou sobre o lançamento da nova camisa e destacou que o design reflete a história dos Bianconero.

''Trabalhando com a Juventus, vemos que a história do clube é uma fonte de inspiração e ambição . Nosso objetivo é desenhar a partir dos elementos icônicos de design associados ao clube e reformulá-los com um estilo contemporâneo que faz a camisa funcionar tanto para os fãs de jogos de rua quanto para os jogadores dentro de campo. Com esta nova camisa, criamos um design clássico e ao mesmo tempo contemporâneo que dá um novo visual a uma camisa muito icônica'', enfatizou.

Foto:Divulgação/Juventus

Novamente incrementando uma abotoadura visando um estilo moderno, a Adidas decidiu manter também as listras pretas e brancas, porém na parte inferior das mangas. O motivo das listras, seria manter as características tradicionais de uma das equipes mais emblemáticas do mundo.

Até o momento, o novo uniforme somente está disponível para compra no site da Juventus ou no site da Adidas, mas isso por tempo determinado, já que o uniforme recém foi lançado.