Sean Dyche ironiza decisões do árbitro na derrota do Burnley: “Circunstâncias interessantes”

O Burnley perdeu por 3 a 1 para o Olympiacos, no estádio Karaiskákis, em partida de ida do playoff da Liga Europa. Com algumas decisões contestadas pelos ingleses, o jogo foi marcado por reclamações contra o juiz.

Muito bravo, o técnico Sean Dyche não entendeu algumas decisões que o árbitro esloveno Slavko Vincic assinalou. Com ironia, o comandante inglês disse não entender os critérios usados contra e favor de seu time.

“São circunstâncias interessantes, vou dizer isso. Nós respondemos a um gol e foi um bom desempenho no primeiro tempo, pensei. Então, após o incidente em que eles tentaram uma penalidade, o que não foi por sinal, havia pessoas em campo e ao redor do árbitro, o bandeirinha e quarto árbitro. Tudo o que fiz é respeitar os árbitros e a conduta e as cenas que vi ao meio tempo em volta do árbitro. Foram interessantes, de toda a gente.

Então, as coisas mudaram no segundo tempo e fiquei coçando a cabeça. Ben recebe as primeiras chances e dentro de um milésimo de segundo, Kevin fica reservado no mesmo incidente. Então, milagrosamente, parece-me, um dos nossos jogadores é expulso quando ele vai bloquear a bola”, questionou.

O treinador dos Clarets continuou questionando o pênalti marcado contra o Burnley, mas evitou fazer acusações contra o juiz. Dyche também questionou o motim organizado pelo Olympiacos em cima de Slavko Vincic.

“Eu vi e a bola bate no quadril de Ben primeiro e em sua seguida na mão e isso é considerado uma bola na mão profissional e ele é expulso. Eu acho que todos vocês viram que a sensação era diferente no segundo tempo, e não estou fazendo nenhuma acusação; é só o que eu vi.

Isso foi interessante, porque havia muitas pessoas envolvidas no túnel - não apenas pessoas no banco. Havia pessoas dos escritórios, esperando o árbitro, em termos inequívocos, que não estavam felizes com o desempenho dele”, finalizou.

O Burnley tentará reverter o placar na próxima quinta-feira (30), contra o Olympiacos, no Turf Moor. O jogo acontecerá às 15h45, no horário de Brasília, quem passar garante vaga na fase de grupos da Liga Europa.