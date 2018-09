Com ajuda do VAR, Espanyol supera Valencia e conquista primeira vitória em La Liga

Com interessantes contratações na janela de verão na Europa, o Valencia chamou atenção dos espectadores para a temporada 2018-19 à espera de apresentar um futebol vistoso, mas até agora isso não aconteceu. Após iniciar a La Liga com um empate dentro de casa diante do Atlético de Madrid, a equipe tropeçou novamente neste domingo (26), desta vez diante do Espanyol, fora de casa, em derrota por 2 a 0. Os gols foram marcados por Granero e Borja Iglesias, na segunda etapa, num espaço de tempo de seis minutos.

O Estádio Cornèlla foi palco de um disputado duelo, especialmente na primeira etapa, que começou com pressão da equipe visitante. No Valencia, a principal arma era o brasileiro naturalizado espanhol, Rodrigo Moreno, que participou das melhores chances de seu time pelo lado direito. A pressão nos 15 minutos iniciais resultou em quatro chegadas com perigo do Valencia, duas com Rodrigo, uma com Soler e outra com Santi Mina, porém, nenhuma foi capaz de superar Diego Lopez e causar sustos extremos nos aficionados do time da casa.

Por outro lado, o Espanyol era mais objetivo e respondeu as tentativas adversárias em três lances em um minuto, que deram trabalho árduo ao goleiro brasileiro Neto. Primeiro, aos 31 minutos, após cruzamento na área, Sergio Garcia cabeceou no travessão. Em seguida, Borja Iglesias tentou no rebote, mas Neto fez grande defesa. A zaga do Valencia conseguiu afastar o perigo por pouquíssimo tempo, até Mario Hermoso arriscar de fora da área e novamente dar trabalho ao brasileiro.

No segundo tempo, o Espanyol retornou confiante após superar a pressão adversária e chegar perto de mexer no marcador, e decidiu seguir na pressão contra o Valencia. A estratégia deu certo, e os mandantes deram fim à partida em apenas seis minutos. Aos 17 minutos, Granero cobrou falta perto da área com precisão, a bola bateu no travessão, bateu no chão e saiu. Os jogadores do Valencia tentaram seguir a partida, mas o árbitro contou com auxílio do VAR (sigla em inglês para o árbitro de vídeo) e validou o gol.

Aos 23, o brasileiro Léo Baptistão saiu cara a cara com Neto e tentou driblá-lo, mas o goleiro conseguiu intervir momentaneamente. A bola sobrou nos pés de Borja Iglesias, que tocou para o fundo das redes, definindo o placar final em 2 a 0.

O resultado foi suficiente para deixar o Espanyol na segunda colocação provisória da La Liga, apenas em sua segunda rodada. O Valencia se encontra na 15ª colocação, e tem pela frente o Levante, fora de casa, no próximo domingo (2). Na mesma data, o Espanyol visita o Alavés.