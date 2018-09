Bordeaux marca nos acréscimos, quebra invencibilidade do Monaco e vence primeira na Ligue 1

PARTIDA VÁLIDA PELA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO FRANCÊS, LIGUE 1, DISPUTADA no Estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux.

Na tarde deste domingo (26), num jogo com final emocionante, o Bordeaux bateu o Monaco por 2 a 1, conseguindo sua primeira vitória no Campeonato Francês.

Em partida disputada no Estádio Matmut Atlantique, válida pela terceira rodada da Ligue 1, o time da casa chegou a desperdiçar um pênalti no final da segunda etapa, mas conseguiu marcar nos acréscimos, obtendo os três pontos e quebrando a invencibilidade de seu adversário.

Logo no início, com um minuto de jogo, o Bordeaux criou sua primeira chance, quando o atacante Samuel Kalu arriscou de fora da área, para a boa defesa de Diego Benaglio. Aos oito, Kalu tentou mais uma vez. O nigeriano arriscou com o pé direito, novamente de fora da área, mas dessa vez acabou sendo bloqueado pela defesa adversária.

A partida seguiu truncada, com muitas faltas e poucas oportunidades de perigo para ambas equipes.

Aos 21, o Monaco conseguiu sua primeira chance, quando o meia Youri Tielemans arriscou de pé direito, levando perigo ao gol defendido por Benoit Costil.

Logo em seguida, aos 23, o Bordeaux respondeu num belo contra-ataque. Na melhor oportunidade do primeiro tempo, Kalu recebeu um bom passe de François Kamano, invadiu a área, mas acabou chutando na trave. No lance, o goleiro Benaglio acabou se machucando, fazendo com que a partida ficasse parada por alguns minutos.

Jogando em casa, “os girondinos” continuaram dominando a partida, criando duas boas oportunidades em sequência. Primeiro aos 28, quando Aurelien Tchouameni tentou de cabeça, aproveitando o cruzamento de Lukas Lerager. Depois aos 29, quando Kamano arriscou de fora da área.

Mesmo com o domínio, o Bordeaux não conseguiu abrir o placar, e a primeira etapa acabou empatada em 0 a 0.

No segundo tempo, "os girondinos" continuaram partindo pra cima. Aos 46, Kalu recebeu um bom passe na ponta direita, pedalou pra cima do brasileiro Jemerson, que acabou derrubando o atacante dentro da área. Na cobrança de pênalti, Kamano bateu firme no canto direito de Benaglio. Goleiro para um lado, bola para o outro. Bordeaux 1 a 0.

Kamano comemora seu primeiro gol na partida (Foto: Divulgação/Bordeaux)

Aos 53, Kamano quase marcou o seu segundo gol na partida. O camisa 11 recebeu um bom passe de Maxime Poundjé, invadiu a área, mas acabou desperdiçando uma ótima chance defendida por Benaglio.

Mesmo com o gol sofrido, o Monaco não se abalou. Aos 62, o atacante Pietro Pellegri, que tinha acabado de entrar no lugar de Adama Traoré, aproveitou um bom contra-ataque, e mesmo desequilibrado, chutou cruzado de pé esquerdo, acertando o ângulo de Costil e empatando a partida.

A partir daí, o Monaco passou a equilibrar a partida, conseguindo boas chances como na cabeçada de Falcão Garcia, aos 73 minutos.

Aos 84, Younousse Sankharé invadiu a área e acabou sendo derrubado por Diego Benaglio, que acabou sendo punido com um cartão amarelo. Na cobrança, o camisa camisa 10 do Bordeaux, Samuel Kalu, que vinha fazendo uma boa partida, acabou tendo seu chute defendido por Benaglio. O arqueiro suíço pulou certo no canto direito do gol, se redimindo da penalidade cometida.

Mas aí, quando o jogo já se encaminhava para o final, o Bordeaux encaixou um contra-ataque fulminante. Aos 92, Poundje cruzou pela esquerda para Sankharé, que escorou para Kamano bater colocado, sem chances para Benaglio, que dessa vez nada pode fazer.

Com a vitória, o Bordeaux deixou a vice lanterna do campeonato e conseguiu sua primeira vitória na competição. Os girondinos voltam a campo na quinta feira (30), quando enfrentam o Gent, na partida de volta dos playoffs da Liga Europa. Pelo francês, o time entrará em campo no próximo domingo (2), às 12h, quando enfrentará o Rennes fora de casa, no Estádio Route de Lorient.

Já o Monaco, voltará a campo no mesmo domingo (2), às 16h, quando jogando em casa, tentará recuperar o caminho das vitórias contra o Olympique de Marseille.