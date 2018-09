Navas é eleito melhor goleiro da Europa na temporada 2018-19

A temporada de Keylor Navas não poderia começar melhor. O atleta do Real Madrid ganhou o prêmio de melhor goleiro, na tarde desta quinta-feira (30). Com 222 pontos, o costarriquenho superou o brasileiro Alisson, que deixou a Roma e optou por defender o Liverpool. O último posto ficou com Ulreich, do Bayern de Munique.

Navas foi uma peça importante das quatro conquistas dos Merengues: UEFA Champions League, Supercopa Europeia, Supercopa de Espanha, Mundial de Clubes da FIFA. Em uma campanha memorável, o jogador de 31 anos acabou falhando em apenas dois jogos.

A premiação foi criada no ano passado para distinguir os melhores jogadores de cada posição. O júri é formado pelos treinadores dos 32 clubes presentes na fase de grupos da edição 2017-18 da Champions e por 55 jornalistas escolhidos pelo grupo European Sports Media (ESM), representando cada uma das federações-membro da UEFA. Os técnico não podem votar em jogadores das próprias equipes. Os membros escolheram os três melhores jogadores por posição, sendo o primeiro a receber cinco pontos, o segundo três e o terceiro um.

Os dez melhores goleiros da temporada 2017-18

1- Keylor Navas (Real Madrid) – 222 pontos

2- Alisson Becker (Liverpool/Roma) – 197 pontos

3- Gianluigi Buffon (Paris/Juventus) – 92 pontos

4- Marc-André ter Stegen (Barcelona) – 47 pontos

5- Thibaut Courtois (Chelsea, agora no Real Madrid) – 28 pontos

6- Ederson (Manchester City) – 26 pontos

7- Hugo Lloris (Tottenham) – 18 pontos

8- Jan Oblak (Atlético) – 16 pontos

9- David de Gea (Manchester United) – 7 pontos

10- Sven Ulreich (Bayern) – 5 pontos