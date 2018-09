PSV passa fácil pelo BATE Borisov e garante vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões

JOGO VÁLIDO PELA SEGUNDA PARTIDA DO PLAY OFF, DA LIGA DOS CAMPEÕES, DISPUTADA NA PHILLIPS ARENA.

O PSV venceu o BATE Borisov por 3 a 0, na Phillips Arena, no jogo de volta do play off da Liga dos Campeões. Com a vitória por 3 a 2 na Bielo-Rússia, os holandeses trabalharam bem sua vantagem e dominaram o frágil time do BATE. Lozano, De Jong e Bergwijn fizeram os gols do trinfo de hoje.

Com o favoritismo na partida, os holandeses entraram na partida como se nada tivesse garantido, apesar da imensa festa que sua torcida fazia na Phillips Arena.

Aos 14 minutos, a sensação da seleção do México na Copa, Bergwijn abriu o placar em bela jogada. O atacante recebeu belo cruzamento de Gastón Pereiro e dominou no peito antes de mandar a bola para o fundo da rede.

Dando pouco espaço para o BATE Borisov pensar, o PSV foi preciso ao aumentar sua vantagem ainda no primeiro tempo. Mesmo com o campo encharcado pela chuva, Luuk De Jong disparou pelo gramado, cortou para direita e bateu firme para vencer o goleiro Shcherbitski.

No jogo passado, o BATE já tinha enfrentado as mesmas dificuldades com o ataque holandês. Capitaneados por De Jong, o trio ofensivo do PSV infernizava a defesa bielorrussa com os belos dribles de Lozano, e com os perigos nas finalizações de Bergwijn.

No segundo tempo não foi diferente, com grande posse de bola e criando chances de gol, não demorou a sair o terceiro gol da noite. Hirving Lozano subiu bem, em cruzamento de Hendrix, e cabeceou sem chances de o goleiro rival defender.

Com a vitória, o PSV garantiu a classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, um dia depois de seu rival Ajax também se classificar, depois de um longo tempo sem os holandeses verem dois clubes de seu país nesta fase da Liga.