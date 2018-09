Ronaldo é anunciado como novo dono do Real Valladolid

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, foi apresentado na última segunda-feira (03), como o novo dono do Real Valladolid. Por cerca de R$ 141 milhões, o brasileiro adquiriu 51% das ações, se tornando sócio majoritário e assumindo também o cargo de presidente do conselho.

Em seu discurso, Ronaldo ressaltou o trabalho em equipe, pedindo também o apoio de todos para que o clube se fortaleça e se estabeleça com um time de primeira divisão:

“Quero que todos façam parte deste clube e convido os torcedores a participarem desse projeto. Dando ideias, opiniões, críticas e esperanças. Quero que façam parte do presente e do futuro do Real Valladolid. Contem com a gente para fazer o Real Valladolid se consolidar na primeira divisão e seguir construindo sonhos. Com a união de todos, tenho certeza que será muito difícil ganhar da gente” falou.

Mesmo assumindo o cargo de presidente do conselho, Ronaldo manteve Carlos Suárez na presidência da instituição. O dirigente comemorou a chegada do brasileiro no Valladolid, acreditando que esse seja o início de uma nova fase na equipe espanhola:

“Hoje é um ponto de partida. A chegada de Ronaldo coloca o Real Valladolid no mapa e vai fazer o clube dar um salto de qualidade”, disse Carlos.

Ronaldo e Carlos Suárez buscam consolidar o clube na primeira divisão da Espanha (Foto: Divulgação/Real Valladolid)

Segundo Ronaldo, a proposta é manter quem já atua na instituição, buscando transparência e competitividade para a promoção e crescimento do Valladolid:

“Contamos com os melhores membros para cumprir nossos objetivos, que não vão ficar aqui, porque queremos crescer até onde nossas esperanças permitirem. Essa nova gestão será definida por quatro palavras: competitividade, transparência, revolução e social. Contaremos com o amigos Carlos Suárez e com todos que vêm trabalhando aqui”, disse o ex-atacante.

De acordo com o jornal "El Norte de Castilla", Ronaldo não precisará pagar o valor de forma integral, parcelando os R$ 141 milhões em vários anos.

Carlos Suárez comprou o Valladolid em 2011, mesmo tendo assumido a presidência do clube 10 anos antes. Mesmo assim, o ex-jogador de basquete sempre deixou claro o seu desejo de um dia repassar suas ações. Em Ronaldo, Carlos teria enxergado alguém que pudesse depositar a paixão e dedicação necessária, para o crescimento do clube.

Vale lembrar, que não é a primeira vez que Ronaldo será dono de um time. Em 2014, ele se tornou um dos sócios do Fort Lauderdale Strikers, dos Estados Unidos. Porém, o clube não decolou, fazendo com que o ex-jogador vendesse a sua parte em 2016.