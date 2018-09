Barcelona sai atrás, mas ganha do Real Sociedad fora de casa e permanece na ponta da La Liga

Partida válida pela quarta rodada do Campeonato espanhol. Na cidade de San Sebastián, no estádio Anoeta

INCIDENCIAS : Partida válida pela quarta rodada do Campeonato espanhol. Na cidade de San Sebastián, no estádio Anoeta

Na manhã deste sábado (15), Real Sociedad recebe o Barcelona em sua casa no estádio Anoeta para a partida válida pela quarta rodada da La Liga. Em uma partida onde o time visitante correu atrás do resultado, o Barça conseguiu arrancar uma vitória de virado por dois a um e assim consegue se manter na liderança temporária do campeonato.

No primeiro tempo, jogando em casa o Real Sociedad resolveu adotar uma atitude de pressionar o adversário fazendo com que o Barcelona tivesse dificuldades com a saída de bola. E fazendo com que o time de estrelas tivessem dificuldades, e aos 11 minutos da primeira parcial, o time mandante abre o placar da partida.

Em um momento em que a defesa do Barça estava distraída, o Sociedad aproveitou o momento para encontrar o Elustondo, que viu a defesa se aproximando e com o pé esquerdo manda uma bola que bate na trave e entra no gol, tirando todas as chances de defesa para o Ter Stegen.

Sendo pressionado, o Barcelona não conseguia acionar o seu maior jogador em campo, Messi com a saída de bola falha, não teve grandes oportunidades de articular jogadas de ataque perigosas para o Barça. Somente no final do primeiro tempo, o time catalão teve duas boas oportunidades.

A primeira foi uma tentativa de cabeçada com Piqué aos 33 minutos, com uma assistência do Dembélé que encontrou o zagueiro em uma boa posição dentro da área para finalizar, mas o defensor acabou jogando a bola para fora. A segunda oportunidade foi com Rakitic, com outro cruzamento agora feito por Messi, o croata saiu de sua marcação e se encontrava livre para cabecear, mas a bola foi pelo lado direito do gol para fora.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

No segundo tempo, o time visitante volta com outra postura. Em busca do empate o Barcelona volta pressionando a saída de bola, mostrando a sua superioridade e o gol de empate acontece.

Aos 62 minutos, o gol de do Barça veio com Luis Suárez. Com uma assistência de Umtiti que com uma cabeçada, achou o camisa 9 em ótima posição para abrir o marcador para o Barcelona e empatar a partida. Colocando o time de volta na partida novamente.

Mas apesar nas boas investidas do Barça no ataque, o Real Sociedad não desistiu totalmente do jogo. O time mandante ainda conseguia fazer jogadas perigosas para assustar o goleiro Ter Stegen. Com oportunidades perdidas por Theo Hernández e Juanmi.

Querendo virar o jogo, o Barcelona consegue seu segundo gol com Dembélé. Que com uma boa jogada consegue manda a bola para o fundo do gol do meio da área, com uma bobeada da defasa do time mandante. Com isso, o Barça conseguiu ser dominante até o final da partida e conseguiu se manter em primeiro da competição com 12 pontos.

O Real Sociedad tem um compromisso na próxima rodada com Huescas fora de casa na sexta (21) as 16h (horário de Brasília). Já o Barcelona joga em casa contra o Girona no domingo (23), as 15:45 (horário de Brasília).