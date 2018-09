Eitrancht Frankfurt marca no fim e vence Olympique Marseille na Europa League

Primeira rodada do Grupo H da UEFA Europa League

Em uma grande reviravolta no fim da partida, o Eintracht Frankfurt venceu de virada o Olympique Marseille por 2 a 1, no Stade Vélodrome, pela primeira rodada do Grupo H na UEFA Europa League.

O Marseille atuava em casa, mas sem a presença dos torcedores, já que a equipe foi punida por um jogo com portões fechados, devido ao comportamento inadequado dos torcedores na última temporada, quando a equipe foi vice para o Atlético de Madrid.

Gol cedo e chances desperdiçadas no primeiro tempo

O início da partida foi extremamente favorável aos mandantes e Lucas Ocampos abriu o placar aos dois minutos, após aproveitar belo cruzamento de Thauvin.

Após o gol, o time Alemão começou a dominar o campo da equipe francesa, mas sem concluir ao gol. Germain parou em Trapp e o time da quase ampliou o marcador. O Marseille perdeu cedo o zagueiro Rami por lesão e ficou mais vulnerável na marcação, já que foi substituído pelo volante brasileiro Luiz Gustavo.

O jogo continuou com o Frankfurt pressionando, mas com erros no último passe, enquanto Marseille explorava o contra-ataque e no fim, Germain novamente parou em Trapp, em um lance que ficou livre, de cara para o goleiro Alemão.

Virada na base do heroísmo no segundo tempo

No início do segundo tempo veio o empate. Aos sete minutos, após cobrança de escanteio, o Espanhol Lucas Torró cabeceou firme, sem chances para o goleiro Pelé.

Aos quatorze minutos, Willems levou o segundo amarelo e foi expulso, deixando o time visitante em desvantagem numérica. Rudi Garcia colocou o Marseille para frente com as substituições, mas a equipe não obteve êxito, parando na boa marcação do Frankfurt, além de uma tarde inspirada de Trapp.

Aos quarenta e quatro do segundo tempo, veio a virada. Radonjic saiu de forma apressada e errada com a bola dentro da sua área, dando de graça para o time alemão e após belo cruzamento, o Sérvio Luka Jovic finalizou forte, fechando o placar no Stade Vélodrome.

Na próxima rodada, o Frankfurt joga em casa contra a Lazio, enquanto o Olympique Marseille joga no Chipre contra o Apollon.