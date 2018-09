Pellegrino celebra primeira vitória do Leganés sobre o Barcelona: "Temos que acreditar em nós''

Na tarde desta quarta feira (26), um acontecimento histórico ocorreu na história da La Liga. Pela primeira vez, o Leganés conseguiu vencer o Barcelona no Campeonato Espanhol. O time catalão até esta sexta rodada estava invicto na competição.

Jogando com a sua torcida a favor, e com uma boa atuação, o time mandante conseguiu arrancar uma importante vitória contra o líder do campeonato. Além de fazer algo inédito. o técnico Pellegrino destacou como a força do vestiário foi importante para acarretar esses três pontos imprescindíveis.

"É muito importante, especialmente para a confiança do vestiário. Eu acho que esses pontos são bons para nós, assim como o desempenho da equipe. O triunfo de hoje é mérito de todo o trabalho que temos feito. Dia a dia eu quero continuar melhorando", disse o treinador.

Estando no momento, na 17° posição da tabela, o comandante destaca que o comportamento de sua equipe durante a partida foi essencial para que essa vitória ocorresse. Ele ainda espera que essa demostração de guarra dentro de campo durante essa partida, possa ajudar os jogadores a se empenharem mais para continuar buscando resultados favoráveis nas próximas rodadas.

"O que mais gostei foi o ímpeto da equipe para com o adversário. É um prêmio para todos os jogadores. Apesar de estarmos em um período difícil de adaptação, é um exercício de muito trabalho e humildade. Eu tento escolher aqueles que são os melhores. Esta vitória tem de nos ajudar a continuar a acreditar em nós", finalizou Pellegrino.