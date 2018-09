Após 16 anos, Barcelona tem um  novo possível escudo para a próxima temporada

Com 119 anos de fundação, pela 11° vez, o Barcelona pode vir a fazer alterações no escudo do clube. Ainda esperando a aprovação do conselho, buscando uma nova onde de modernização com mudanças sutis, o clube catalão espera que já na próxima temporada possa ter uma nova marca.

Mesmo não tendo sofrendo muitas alterações grandes, o Barça procura manter a sua logo mais dentro do mundo digital com o intuito de internacionalizar sua marca com mais facilidade. As mudanças tiraram, a sigla FCB relacionando Futbol Club Barcelona, os símbolos no escudo ganham maior visibilidade como o Barcelona, ​​Catalunha, Bola e Bandeira de Blaugrana e outras modificações pequenas.

"Esta evolução permanece fiel aos elementos históricos do escudo: a cidade de Barcelona; o país, a Catalunha; o clube, as cores "blaugrana"; e a bola. Mas o novo design agora tem maior capacidade de reprodução, especialmente no mundo cada vez mais importante da mídia digital", declarou o clube através do comunicado.

O clube disse que de anos em anos, o Barcelona precisa renovar a sua marca para que sempre possa estar alcançando os padrões modernos da mídia e espera que o novo modelo possa ser aceito pelo conselho. No dia 20 de outubro a votação acontecerá na sede do club e se aprovado, no início da próxima temporada o clube catalão estará com um novo escudo.

"Esta mudança corresponde a uma estratégia de marca. Ao longo de sua história, o clube atualiza de maneira regular seu escudo. Agora, damos mais protagonismo às cores azul-grená e à bola que está no centro", disse o Josep Vives, porta voz do Barça.