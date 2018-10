Sem muito esforço, Borussia Dortmund vence Monaco e lidera grupo A na Champions League

O Borussia Dortmund confirmou a ótima fase e bateu o Monaco por 3 a 0, em partida válida pela segunda rodada da Champions League, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund. Larsen, Alcácer e Reus marcaram os gols.

Os alemães agora lideram o grupo A, junto com o Atletico de Madrid com seis pontos. Monaco e Club Brugge estão zerados.

O primeiro tempo começou com os alemães buscando logo pressionar o seu adversário que vive momento ruim e que tinha a clara intenção de se defender primeiro e depois contra-atacar.

Porém, a primeira chance foi dos visitantes que aproveitaram uma transição rápida para o ataque, a bola ficou com Tielemans que arriscou de fora da área, mas Burki conseguiu desviar para escanteio. A resposta veio pouco depois com Alcácer que após bela triangulação, chutou da meia-lua e a bola passou raspando a trave defendida por Benaglio.

No final, Wolf recebeu livre dentro da área e chutou, mas Benaglio fez nova grande defesa e evitou o gol do Borussia Dortmund. O goleiro suíço, no entanto, sentiu lesão e precisou deixar o gramado antes do fim da primeira etapa.

A segunda etapa começou com o mesmo panorama, mas que logo teve resultado quando Sancho recuperou bola no ataque e depois de alguns bate e rebates, encontrou Larsen, que havia entrado no intervalo, na área, o dinamarquês se infiltrou bem e chutou para as redes.

Depois do gol, o time alemão se encheu ainda mais de confiança, ao contrário da equipe francesa que se viu sem poder de fogo para poder reagir e a pressão do Borussia Dortmund só aumentou. Reus quase aumentou o placar em boa trama ofensiva que terminou com a conclusão do atacante alemão, mas o chute saiu por pouco ao lado.

A chance para aumentar a vantagem veio quando Glik derrubou Reus na área, mas na cobrança, Paco Alcácer cobrou no travessão. Mas o atacante espanhol se redimiria logo depois em boa jogada de Reus que deu grande assistência para Alcácer que não desperdiçou e mandou para o fundo das redes.

Já no final, o jogo ficou mais cadenciado com os donos da casa tocando bola e o Monaco não demonstrava nenhuma reação para tentar um empate. Entretanto, deu tempo para Reus deixar o dele após boa jogada de Larsen e dar números finais ao duelo.