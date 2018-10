RB Leipzig vence Celtic  em casa e respira na Europa League

No início da tarde desta quinta-feira (25) o RB Leipzig foi a campo em jogo válido pela Europa League. O adversário da vez seria o Celtic, time da Escócia e concorrente direto dos Touros na disputa por uma das vagas para a próxima fase da competição. A equipe alemã se mostrou antenada durante toda a partida e com isso conseguiu o bom resultado no fim, vencendo o jogo por 2 a 0.

A partida se iniciou de forma bem equilibrada, com os dois times estudando bem a melhor maneira de chegar até o gol adversário. O Leipzig, jogando em casa, tinha a obrigação de sair para o jogo e fazer com que o time escocês não criasse. Aos 31 minutos de jogo após muitas tentativas, o clube alemão conseguiu chegar ao seu primeiro gol. Matheus Cunha, atacante brasileiro, recebeu um cruzamento no meio da área e acertou um belo chute para o fundo do gol.

Com o placar aberto, os saxões não perderam tempo e quatro minutos após o primeiro gol, já estava marcando pela segunda vez. O atacante naturalizado português, Bruma, acertou um chute depois que a bola sobrou livre dentro da área. O Leipzig satisfeito com o resultado conseguiu se segurar bem e desceu para o vestiário com a boa vantagem no placar.

Na volta para o gramado, os dois times subiram com propostas diferentes. Enquanto o Celtic necessitava buscar uma reação, os Touros confiava no seu jogo e mantinha a postura apresentada na primeira etapa. Os últimos 45 minutos mostraram que a equipe alemã estava concentrada e ciente de que fazia uma boa partida, enquanto o The Bhoys mesmo com suas mudanças, não conseguia agredir o adversário. Em vista disto, o placar de 2-0 continuou até o apito final.

Agora o clube alemão foca seus compromissos na Bundesliga, já que no domingo (28) recebe o Schalke 04 pela 9° rodada da competição. Já na Liga Europa, o clube volta a se preocupar com o torneio apenas no próximo dia 08/11, onde a equipe alemã viaja até a Escócia para encarar novamente o o Celtic, iniciando assim, os jogos de returno da competição.