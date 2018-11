Barcelona sai na frente, mas Internazionale busca empate no fim pela Liga dos Campeões

Na tarde desta terça feira (06), a Inter de Milão recebeu o Barcelona em seu estádio Giuseppe Meazza na Itália pela quarta rodada da UEFA Champions League. Precisando somente de um empate para se classificar de forma antecipada para fase de oitavas de final, o time espanhol jogou de forma dominante do início ao fim mas no final da partida, acabou cedendo o empate e o jogo terminou em um a um na Itália.

No primeiro tempo, o Barcelona executa sua proposta de jogo e domina todos os 45 minutos de jogo. Teve as jogadas mais perigosas, a posse de bola e não deixava a Inter crescer na partida. Bastante focado em conseguir uma possível classificação adiantada, o Barça teve uma defesa bem postada para impedir subidas perigosas de ataque da Inter.

Já o time italiano teve muitas dificuldades em crescer no jogo. Enfrentando o líder do grupo e com um objetivo bem aparente, foi complicado impor sua proposta de jogo. No meio do primeiro tempo começou a chegar mais a área de ataque, mas logo em seguida o time catalão conseguiu retomar o controle do jogo e passou o resto do tempo sem subidas perigosas. Com as as chances claras de gol para o lado do Barcelona.

No segundo tempo, o Barcelona manteve sua dominação nos primeiros minutos, com a mesma intensidade, o time espanhol corria atrás do primeiro gol do jogo para se tranquilizar no decorrer da partida, mas o goleiro Handanovic estava em dia inspirado e fez ótimas defesas impedindo o gol dos adversários.

Mas no decorrer dos 90 minutos, o Barcelona foi relaxando e a Inter começou a aproveitar desse momento e a pressão começou. Tirando proveito do mal momento do time catalão no jogo, a equipe italiana começou a ter várias jogadas perigosas e até a sua maior chance na partida com o Perisic, mas a finalização acabou indo para fora.

Mas com a entrada do brasileiro Malcom, o gol do Barcelona finalmente sai. Com uma jogada iniciada pelo Coutinho que manda um belo passe para seu companheiro, Malcom dribla o defensor da Inter e manda um belo chute cruzado para o gol não dando chance nenhuma de defasa para Handanovic.

Mas quando um jogador está em boa fase, nem um resultado negativo o impede de fazer gols. Como Barcelona ganhando, poucos minutos depois, em uma jogada de ataque da Inter a bola sobra para Icardi dentro da área, atacante que estava totalmente sumido na partida, com pouquíssimas participações na partida, mandou a bola por baixo das pernas do goleiro Ter Stegen e deixa a partida igual novamente.

Com o empate arrancado pela Inter no final, o Barcelona garante sua vaga para as oitavas de final da Champions, que com o seu desgaste defensivo, não conseguiu segurar a vitória. A Inter de Milão entra em campo novamente na competição na quarta feira (28) contra o Tottenham em Wembley as 18:00 (horário de Brasília). Já o Barcelona enfrenta o PSV fora de casa também na quarta feira as 18:00.