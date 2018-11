Luis Enrique anuncia convocação da Espanha para últimas partidas do ano

Na manhã desta quinta-feira (8), a Federação Espanhola de Futebol divulgou a lista de 24 jogadores convocados pelo técnico Luis Enrique para o jogo contra a Croácia válido pela Liga das Nações e para o amistoso contra a Bósnia-Herzegovina.

Deixado de fora nas convocações passadas, a grande surpresa dessa vez foi o nome de Jordi Alba de volta na lista de jogadores que representaram a Espanha nessas partidas. Deixados de fora na convocação passada por lesão, Sérgio Ramos e Isco retornam a seleção.

Convocados:

Goleiros: De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) e Pau López (Bétis).

Defensores: Jonny Otto (Wolverhampton), Azpilicueta (Chelsea), Llorente (Real Sociedad), Sergio Ramos (Real Madrid), Mario Hermoso (Espanyol), Íñigo Martínez (Athletic Bilbao), José Gayá (Valencia) e Jordi Alba (Barcelona).

Meias: Busquets e Sergi Roberto (Barcelona), Fornals (Villarreal), Brais Méndez (Celta), Saúl Ñíguez e Rodri (Atlético de Madrid), Dani Ceballos (Real Madrid) e Rodri

Atacantes: Suso (Milan), Rodrigo Moreno (Valencia), Iago Aspas (Celta de Vigo), Morata (Chelsea), Isco e Asensio (Real Madrid).

A Espanha, líder do grupo, terá o primeiro confronto contra a lanterna Croácia pela Liga das Nações fora de casa jogando em Zagreb no dia 15 de novembro. Logo em seguida, fará sua última partida do ano em Las Palmas, que será o amistoso contra a Bósnia no dia 18 de novembro.