Barcelona derrota Leonesa em casa e se classifica para a próxima fase da Copa do Rei

Partida válida pelo jogo de volta da segunda rodada da Copa do Rei. No estádio Camp Nou.

INCIDENCIAS : Partida válida pelo jogo de volta da segunda rodada da Copa do Rei. No estádio Camp Nou.

Na noite desta quarta-feira (05), o Barcelona recebeu o Leonesa para a partida de volta no Camp Nou pela Copa do Rei. Tendo vencido o primeiro duelo com o placar de 1 a 0, o time catalão teve total controle e usou seu time reserva, conseguiu uma grande vitória por 4 a 1 e levando os Culés para a próxima fase da competição.

Com o apoio de sua torcida, o Barça sem dúvidas era o favorito para a partida contra o singelo Leonesa. Mesmo sem os titulares, a equipe catalã ainda esteve mais presente no campo de ataque, o primeiro gol saiu aos 18 minutos pelos pés de Munir.

Com uma assistência do croata Rakitic, o atacante se encontrava em um bom posicionamento dentro da área e pode mandar um chute no ângulo superior em chance de defesa para o goleiro adversário.

Mostrando domínio extremo em suas jogadas de ataque, o Barcelona não parava se sufocar o Leonesa e aos 24 minutos, o segundo gol acontecia. Denis Suárez, de Rakitic, que mais uma vez, com um belo passe servindo seus companheiros, fez com o que o atacante se encontrasse em total liberdade para mandar um chute de fora da área fazendo o goleiro Palatsí ficasse totalmente rendido no lance.

Sendo com certeza um dos destaques do primeiro tempo, Rakitic ajudou o Malcom a marcar o terceiro do Barça e ajudar a equipe a sair com uma ampla vantagem para o intervalo de partida. Como os outros atacantes que começaram jogando e também estão buscando espaço no elenco, os jogadores estão aproveitando todas as oportunidades que aparecem. E com um gol de cabeça, o brasileiro ajudou o time a criar uma larga vantagem e já garantir a sua classificação durante os primeiros 45 minutos de partida.

Já no segundo tempo, com um bom resultado, o Barça resolveu fazer algumas substituições para movimentar o time. Sérgio Busquets e o zagueiro Lenglet que estavam no banco a disposição, entraram no lugar do Rakitic que participou de todas as jogadas que viraram gol na etapa inicial, e do defensor Semedo.

Mas aos 54 minutos, o Leonesa diminui a vantagem no placar após uma batida de escanteio. Señé aproveita o cruzamento feito pelo companheiro e perto da linha de gol, manda a bola para dentro deixando o goleiro Cellissen rendido no lance. Depois de ter feito o gol, a equipe visitante acabou gostando um pouco do jogo o que levou a ter algumas jogadas perigosas no campo de ataque do Barça, mas nada que realmente pudesse trazer muito perigoso, logo em seguida o time catalão tomou controle da partida de novo e liquidou de vez com o quarto gol.

Denis Suárez marca mais uma vez na partida e fecha o placar do jogo com uma boa atuação dos jogadores reservas do Barcelona nessa partida de volta da segunda fase da Copa do Rei. O time catalão entra em campo agora no próximo sábado (08) pelo Campeonato Espanhol enfrentando o Espanyol em casa, as 17h45 (horário de Brasília).