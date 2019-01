Porto anuncia a contratação do zagueiro Pepe

O FC Porto confirmou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Pepe, que retorna ao clube após quase 12 anos. Com contrato até 2021, o luso-brasileiro que deixou recentemente o Besiktas, da Turquia, volta a defender os "dragões", onde em sua primeira passagem entre os anos de 2004 e 2007, conquistou dois Campeonatos Portugueses (2005/06 e 2006/07), duas Supertaças (2004 e 2006) e uma Taça de Portugal (2005/06).

Logo após o anuncio, o jogador de 35 anos concedeu entrevista e falou sobre o sentimento de retornar ao clube:

"Foi de coração. Voltar pra casa, ao clube que me projetou para o futebol, que me formou como jogador, como homem também... Sou muito grato ao FC Porto por tudo o que me deu. Também ao Marítimo, mas foi o FC Porto que me projetou para o futebol mundial e hoje sou reconhecido pelos anos que passei aqui, por isso estou bastante feliz", disse Pepe.

O jogador que também já defendeu as cores do Real Madrid, utilizará o número 33. Durante a entrevista, o atleta explicou o motivo da escolha:

"Vou usar o número 33. Gosto do número 3, usei na minha primeira passagem aqui e me marcou muito. No Real Madrid também fui o 3. Aqui pude escolher, o número 3 já está muito bem entregue ao Militão e eu fico com o 33", concluiu.