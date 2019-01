Avião com Emiliano Sala, reforço do Cardiff, desaparece no trajeto entre França e Gales

O avião que levava Emiliano Sala desapareceu, na noite desta segunda-feira (21). A aeronave decolou no aeroporto de Nantes, na França, com destino a Cardiff, no País de Gales.

O monomotor, que tinha duas pessoas a bordo, desapareceu no Canal da Mancha. Dois helicópteros e embarcações britânicas estavam realizando as buscas, que foram encerradas às 17h (de Londres) e às 15h (de Brasília).

Às 14h50 (Brasília), as autoridades locais informaram que encontraram objetos no mar. Porém, não foi divulgado se são pertences pessoais ou pedaços do avião. As buscas começaram na madrugada desta terça-feira (22), no entanto, foram interrompidas por conta de más condições meteorológicas.

As buscas estão sendo feitas em uma área de 3 mil km², na costa francesa. O atleta de 28 anos tinha acertado sua transferência no último sábado (19), do Nantes para o Cardiff City. O clube francês prestou homenagens aos jogador em suas redes sociais. Vários torcedores se reuniram no centro da cidade de Nantes para rezar pelo profissional.