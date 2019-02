Corpo é encontrado nos destroços do avião que carregava Sala

Após os primeiros destroços do avião que carregava Emiliano Sala terem sido encontrados no último domingo (3), mais uma grande notícia veio a ser divulgada nesta segunda-feira. Um corpo foi encontrado dentre os destroços da aeronave após buscas da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB). A informação é de que apenas o piloto e o atleta estavam dentro do voo.

O acidente aconteceu no dia 21 de janeiro e, três dias após a tragédia, a policia local suspendeu as buscas. No entanto, a família do jogador, arrecadou fundos para um busca particular. E foi justamente uma embarcação da agência contratada pelos familiares que achou o corpo.

A AAIB diz que o corpo está visível em meio a carcaça e que a agência está avaliando os próximos passos consultando as famílias do piloto e do jogador, juntamente da policia. A maior surpresa junto do corpo encontrado foi de que a aeronave estava praticamente inteira ali. David Mearns, responsável pela embarcação que achou a aeronave, demonstrou surpresa quanto ao estado do avião.

"A maior surpresa para nós é que a maior parte do avião está lá. Esperávamos encontrar apenas destroços. Está bastante danificada, mas a aeronave está quase completa. Fizemos uma série de imagens de alta resolução que puderam confirmar que se tratava do avião. Depois chamamos um barco maior, submergimos um veículos com câmeras e luzes operado à distância que confirmou que era o avião. Vimos o número da matrícula e, para a surpresa de todos, a maior parte da aeronave estava ali".

Mearns também contou de seu contato com a família e o desejo dos familiares pela retirada da aeronave:

"A família quer desesperadamente que se recupere o avião, sentem que fizeram mais do que qualquer família faria, arrecadando o dinheiro para dar sequência às buscas financiadas com fundos privados para obter um resultado rápido. Agora eles acreditam que é responsabilidade do governo dar os próximos passos".

Emiliano Sala foi a maior contratação do Cardiff City. Atacante vinha do Nantes-FRA pelo alto valor de 15 milhões de libras (aproximadamente R$ 73,4 milhões).