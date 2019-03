Com show de Messi, Barcelona vence Lyon e vai às quartas da Champions League

Na tarde desta quarta-feira (13), Barcelona derrotou por 5 a 1 o Lyon, no Camp Nou pela partida de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. Com o resultado, os catales se classificam para às quartas pela 12° vez.

Desde do apito que deu início a partida, o Barcelona se manteve o tempo todo presente dentro do campo de ataque do seu adversário. Logo aos três minutos de partida, Messi fez o goleiro Anthony Lopez trabalhar duro tendo que fazer uma bela defesa impedindo o que seria o primeiro gol dos Culés no jogo.

Engasgados com a quantidade de finalizações não bem sucedidas no jogo de ia na França, o time catalão estava determinado que não deixaria o jogo de volta ir pelo mesmo caminho. Com isso, em uma jogada protagonizada por Luis Suárez, o atacante foi derrubado dentro da área pelo defensor do Lyon fazendo com que o juiz marcasse penalidade máxima.

Como jogador mais importante do time na bola, o camisa 10 Messi, abriu o placar para o Barcelona confirmando o favoritismo dos espanhóis na partida. E mantendo seu domínio absoluto durante todo o primeiro tempo, o segundo gol não demorou muito para sair. Em outra jogada de ataque com o Suárez como protagonista dando um passe na cara do gol para o brasileiro Philippe Coutinho que aumentou a vantagem.

Durante uma dividida de bola com o autor do segundo gol do Barcelona, o goleiro Lopez levou a pior e chegou a cair e ficar alguns segundos desacordados, logo em seguida os médicos entraram em ação e pediram a substituição do jogador que resistiu querendo permanecer, mas em alguns lances depois o técnico Bruno Génésio a substituiu Lopes e colocou o goleiro Gorgelin.

Com o início do segundo tempo, o Lyon voltou com uma postura um pouco mais ofensiva incomodando mais a defesa do Barcelona, coisa que não aconteceu durante todo o primeiro tempo. Com a sua melhora nos últimos 45 minutos, a posse de bola, as jogadas ofensivas todas foram igualadas. E com isso, o primeiro gol do time francês aconteceu.

Com uma confusão da defesa do Barça para afastar a bola da sua área de defesa, o Tousart se aproveitou de uma bola mal afastada pelos jogadores do time catalão e mandou a bola no canto do gol sem defesa para o Ter Stegen. Com o gol, a partida ficou tensa, pois se o Lyon empatasse a partida, ficaria com a vaga para às quartas.

Mas nos momentos tensos que o melhor jogador aparece. Messi, fez o terceiro gol e fez o Barcelona respirar novamente no jogo, Com uma bela jogada do camisa 10 driblando dois jogadores, mandou uma bola que deu até defesa para o goleiro Gorgelin mas a bola escapou e foi entrando em câmera lenta dentro das redes.

Logos após que a situação já estava amenizada, Messi resolveu distribuir assistências para seus companheiros. Deu um passe para o Piqué que estava infiltrado dentro do campo de ataque que ampliou a larga vantagem. Em seguida foi a vez do Dembélé fazer o dele e fechar a cota dentro do Camp Nou com quase 100 mil torcedores otimistas e acreditando em uma grande atuação do Barcelona e na classificação.