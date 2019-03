Valverde destaca postura do Barcelona após vitória em clássico: "Tivemos que ter paciência"

Após o derby na Catalunha com o Barcelona batendo o Espayol por 2 a 0 com mais uma vez, tendo Lionel Messi como o protagonista do jogo, o time culé está cada vez mais perto do título do Campeonato Espanhol. Sendo líder da competição com 13 pontos a frente do segundo colocado, o Atlético de Madrid, tudo garante que o Barça será o campeão declarado da temporada 2018/2019.

No término da partida, os jogadores Sergio Busquets, o brasileiro Malcom e o técnico Ernesto Valderde falaram sobre os resultados e sobre as dificuldades encontradas pelo time, principalmente no primeiro tempo de jogo.

O técnico Valderde não deixou de exaltar como o resultado foi positivo para a trajetória do time catalão nesta reta final da La Liga. É importante sempre continuar somando para que possamos sair campeões, disse o comandante do líder da competição.

"O resultado foi muito importante, ainda contra o adversário que enfrentamos hoje. A defesa não nos deu muito espaço. Foi bem difícil criar certas jogadas para que pudéssemos nos infiltrar dentro do campo de ataque. Tivemos que ter paciência para fazer nosso jogo funcionar. Na segunda etapa, nossas estratégias acabaram aconteceram e como resultado, os gols saíram", declarou Ernesto Valderde.

Na saída do campo, o meio campista, Sergio Busquets falou sobre o comportamento do time durante os 90 minutos. O mesmo disse que apesar das dificuldades encontrados no primeiro tempo, o Barça conseguiu o resultado porque no final de tudo, acabou sendo o time dominante.

"O primeiro tempo do jogo foi bem difícil, mas depois do intervalo, conseguimos ajeitar o time, o Espanyol é um time que se posta muito bem defensivamente, então é complicado achar algum espaço. Mas no final, acho que o resultado foi justo, acabamos nos saindo melhor na partida. Agora temos que seguir em frente, temos alguns jogos no caminho para continuarmos somando pontos ", afirmou Busquets.

Entrando no segundo tempo, o brasileiro Malcom pode dar a assistência para o que seria o segundo gol do Barça pelos pés de Messi. Feliz com o resultado da equipe, o atacante disse que o importante é continuar trabalhando para ajudar a equipe em qualquer momento.

"Eu estou bem feliz. Feliz pelo desempenho do time, pelo resultado e pela oportunidade de entrar na partida. Agora é continuar trabalhando para sempre que o técnico e a equipe precisarem de mim, eu estarei pronto", pontuou o atacante.