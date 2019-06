Classificada na Champions, Atalanta está próxima de contratar colombiano Luis Muriel

Com a vaga garantida à próxima UEFA Champions League, a Atalanta começa a montar seu elenco visando o principal torneio de clubes do mundo. Para isso, os italianos vão em busca do colombiano Luis Muriel, que pertence ao Sevilla, mas que esteve emprestado à Fiorentina no último semestre.

De acordo com o site Gazzetta Dello Sport, o clube de Bérgamo chegou a um acordo com o espanhol pelo passe do atacante. A transferência deve girar na casa dos €15 milhões, além de mais €3 milhões em variáveis. Resta resolver apenas o formato da negociação: em definitivo ou empréstimo com opção de compra.

Revelado no Deportivo Cali, o colombiano Luis Muriel possui uma passagem destacada e de sucesso no futebol italiano. O atacante já passou e anotou muitos gols com as camisas de Udinese e Sampdoria, além da Fiorentina, onde no último semestre, anotou nove gols em 23 partidas.