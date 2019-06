Zapata marca no final, Colômbia bate Catar e se classifica para às quartas da Copa América 

A Colômbia garantiu sua classificação para a quartas de final da Copa América, no começo da noite desta quarta-feira (19) quando a equipe bateu o Catar por 1 a 0 com gol de Zapata.

Destaque na partida do Morumbi foi a torcida brasileira a qual acabou adotando o Catar e apoiando os jogadores do atual campeão asiático. Mas mesmo com a torcida, não foi suficiente para segurar a forte Colômbia, a qual foi a primeira equipe a se classificar.

Primeiro tempo

times perfilados antes da partida ( Foto: Rafael Costa / VAVEL Brasil)

Com a torcida Colombiana em peso, a equipe comandada por Carlos Queiroz, começou pressionando o Catar, o qual apostava muito nas bolas esticadas, logo aos seis minutos, os Colombianos encontraram o caminho do gol, mas o atacante estava em posição irregular e o impedimento foi bem marcado. A segunda grande chance da Colômbia foi aos 13 minutos, quando Martinez desceu bem pela direita e cruzou na segunda trave para James Rodriguez o qual cabeceou para fora.

O Catar sofria na saída de bola com a forte marcação adversária, e tentava explorar a linha avançada com lançamentos em profundidade, porém sem efetividade. A Colômbia sempre com passes rápidos chegavam ao gol adversário.

Aos 33 minutos em um cruzamento da Colômbia a bola acabou batendo na mão do defensor Catar, o árbitro Adrian Herrera decidiu não dar a penalidade . O Catar tentou uma reação, mas ficou travado em seu campo de defesa, deixando claro a superioridade do time Sul-Americano. A última grande chance da Colômbia no primeiro tempo foi aos 40 minutos Medina desceu pela direita recebeu bom passe de Uribe, mas finalizou na rede pelo lado de fora.

Aos 42, mais um lance polêmico, Pedro Correa invadiu a área e acabou sendo tocado por Tesillo dentro da área Colombiana, o árbitro nem quis olhar o VAR e mandou seguir, sendo o último lance do primeiro tempo.

Segundo Tempo

Se a Colômbia pressionou no primeiro tempo, a etapa final dobrou o tamanho da pressão em busca de um gol, comandados por James Rodriguez a equipe Sul-Americana partiu em busca do gol e da classificação, logo aos três minutos o árbitro assinalou um pênalti para o time Colombiano, mas consultou o VAR e acabou anulando.

A pressão continuou, tanto que aos 10 minutos o goleiro do Catar salvou sua equipe após bela jogada individual e chute de James Rodríguez. O jogo estava pegado, o Catar quase não ficava com a bola enquanto a Colômbia pressionava com a bola aérea.

A recompensa veio aos 41 minutos quando James Rodriguez cruzou na cabeça de Zapata que completou de cabeça para o fundo do gol e marcou o único jogo da partida. A Colômbia perdeu a chance de ampliar no último lance do jogo, quando Zapata ficou cara a cara com o goleiro, mas acabou mandando a bola para fora.