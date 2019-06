Blaise Matuidi, da Juventus, desperta interesse do Monaco

Visando retornar ao rumo dos títulos após brigar contra o rebaixamento na última temporada, o Monaco promete ser bem ativo no mercado de transferências. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, o volante Blaise Matuidi, da Juventus, é o principal alvo do clube do principado.

Buscando experiência para incorporar o jovem elenco do time vermelho e branco, o técnico Leonardo Jardim vê no volante a peça ideal para levar o clube de volta as glórias.

Destaque no futebol francês defendendo a camisa do PSG, o meio-campista é peça chave na Juventus, sendo titular absoluto da Velha Senhora. Além disso, Matuidi integra os 11 da seleção francesa e foi campeão do mundo em 2018, sendo um dos destaques da competição.

Aos 32 anos, o atleta vem de grande temporada no futebol italiano: no total, disputou 42 jogos, com três gols e três assistências pela Juventus, garantindo o título do campeonato italiano pela Velha Senhora.