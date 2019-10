Em jogo morno, Sporting vence Rosenborg pela Europa League

O Sporting sofreu, porém venceu nesta quinta-feira (24) os noruegueses do Rosenborg por 1 a 0, no Estádio José Alvalade. O jogo foi válido pela terceira rodada do Grupo D da Liga Europa, e o único gol do confronto marcado pelo atacante Bolasie.

A primeira oportunidade para o time português surgiu aos dez de jogo e rendeu polêmicas. Acuña cruzou para o cabeceio de Luiz Phellype, mas Hovland cortou para escanteio. O Sporting reclamou de uma penalidade devido ao toque da bola no braço do zagueiro norueguês do Rosenborg, mas o árbitro mandou a partida seguir.

Pouco depois os leões voltaram a pressionar o Rosenborg. Aos 17, Bruno Fernandes bateu falta na entrada da área norueguesa, mas a bola bateu na trave de Hansen. Depois do início lento de jogo, o Sporting começava a ganhar espaço e a ameaçar cada vez mais a meta do arqueiro do Rosenborg. Desta vez foi Vietto que ficou perto de inaugurar o placar. Acuña cruzou rasteiro pela esquerda e Vietto, na primeira trave, cabeceou para grande defesa de Hansen.

Já a primeira oportunidade da equipe do Rosenborg veio aos 25. Akintola invadiu a entrada da área leonina, mas Renan Ribeiro segurou a bola sem grande dificuldade. Aos 32, os noruegueses voltaram a ameaçar a meta de Renan Ribeiro. Na sequência de um escanteio batido pela direita, um desvio de Soderlund no primeiro pau levou Coates a cortar o lance em cima de Doumbia, e a bola acabou batendo na trave portuguesa, levando muito perigo para o Sporting.

Os primeiros minutos da segunda etapa pareceram uma continuidade da primeira, com as equipes entrando em campo de forma calma e sem grandes aspirações. O Sporting não conseguia desequilibrar o confronto e tinha muitas dificuldades em criar perigo perto do gol de Hansen.

O primeiro momento de emoção na segunda etapa de jogo veio aos 64, com o Rosenborg batendo de fora área, porém sem levar perigo suficiente a meta de Renan Ribeiro, que segurou a bola sem dificuldades.

O atacante Bolasie foi o autor do único gol do confronto (Foto: Sporting CP / Reprodução)



Numa altura em que o Estádio de Alvalade estava praticamente em silêncio devido a impaciência da torcida, eis que surgiu uma luz no fundo do túnel. No rebote de um chute de Vietto, a bola subiu muito na área e Bolasie conseguiu ganhar de cabeça, com a bola batendo em Hovland e traindo o goleirão Hansen, abrindo o placar para o clube português.

Nos últimos quinze minutos de jogo, o Rosenborg ainda tentou empatar e levou alguns sustos aos torcedores presentes em Alvalade, mas sem sucesso. Apesar das várias tentativas, os noruegueses não conseguiram bater Renan Ribeiro, deixando o confronto finalizado em 1 a 0 e com mais três pontos na conta do Sporting.

Com este resultado, o Sporting ocupa o segundo lugar do Grupo D da Liga Europa com seis pontos, um a menos que o PSV. O LASK Linz soma quatro pontos, enquanto o Rosenborg continua sem pontuar na competição.