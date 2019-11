Dia histórico! Messi completa 700 jogos pelo Barcelona

Messi 700. 700 jogos e entrando de vez na história do Barcelona em jogos oficiais. Além da importância que o craque possui no time catalão nos últimos anos em títulos e quebras de recordes, Messi é agora o segundo maior jogador a vestir a camisa do Barça. Apenas Xavi possui mais jogos, 767.

Os números do "extraterrestre" são absurdos. São 612 gols e 235 assistências. Média de 1,14 gols por partida. Mas, mais importante que um recorde quebrado é a história que o argentino deixa, marcada na Espanha e no próprio Barcelona. O jogo de hoje contra o Borussia terminou em 3 x 1 para os espanhóis, com direito a gol de Messi e classificação para as oitavas da Champions 2019-20.

Alguns dados do mito

🐐 #Messi700



En el #BarçaBVB, Leo #Messi jugará su partido 7⃣0⃣0⃣ con la camiseta del Barça 🙌🔵🔴



Los números del mejor jugador de la historia son 🤯 pic.twitter.com/V8tbWCNPdl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 26, 2019

Messi deixa um legado difícil de ser esquecido ou igualado, assim como Ronaldinho fez antes dele. Uma provável saída, no futuro, se aproxima. Afinal, o atleta já está com 32 anos. Entretanto, aqueles que puderam ver tamanho talento em campo jamais se esquecerão desses 700 jogos ao longo dos anos.

A data é uma espécie de aniversário para aqueles que amam ou apenas apreciam o futebol. É a celebração de um atleta fora de série, coroado seis vezes como um dos maiores da história. Hoje os times do mundo todo reverenciam uma espécie de mago do esporte mais querido do mundo.

Na comemoração de Lionel quem ganhou o presente fomos nós. Obrigado Messi.