Mönchengladbach goleia Düsseldorf e acirra disputa pelo topo da Bundesliga

O Borussia Monchengladbach goleou o Fortuna Düsseldorf por 4 a 1, fora de casa, em partida que aconteceu neste sábado (15), pela 22ª rodada da Bundesliga. A vitória assegurou o ‎Die Fohlen na quarta colocação, com 42 pontos – mesma pontuação do Borussia Dortmund, superior no saldo de gols.

Os gols da partida foram marcados por Hoffman, Neuhaus e Stindl (2x), pelo Borussia, e Thommy para o Fortuna. Início do jogo prevaleceu de um equilíbrio, quando, aos poucos, o Monchengladbach foi tomando conta do confronto.

Posturas parecidas

Com desenhos táticos semelhantes e as investidas nos abas, a primeira etapa das equipes foram prevalecidas de muitas descidas pelos lados e poucas oportunidades claras. Até os 20 minutos, as constantes jogadas pelos lados de ambos os times pouco surtiram efeito, mas o parâmetro mudaria a partir dos 21'.

Foi em mais uma jogada aguda que aconteceu o primeiro gol. Após um lance ofensivo desperdiçado pelo Fortuna, em furada de Ampomah, o contragolpe foi cedido ao Monchengladbach e, na assistência pela direita do destaque do time na temporada, Thuram, Hoffman chutou cruzado e marcou o primeiro do jogo.

Não demoraria muito para o Fortuna buscar o empate e, num vacilo de marcação de Lainer, Thommy recebeu cruzamento, girou e, caindo, conseguiu concretizar a finalização, originando no empate.

Haveria, ainda, um impedimento aos 37’, de Traore, que, posteriormente, terminaria em outro gol. O placar final permanece, portanto, em 1 a 1, nas qual as principais oportunidades terminaram em gol.

Bombardeio do Monchengladbach e goleada construída

Se na etapa anterior se viu equipes que jogavam de igual para igual, no segundo tempo aconteceu um amplo domínio dos visitantes, que nitidamente mostrava superioridade técnica e intimidavam os donos da casa.

Aos 51’, a linda enfiada de bola do Neuhaus entre a linha defensiva adversária deixou Thuram na cara do gol. O craque tornou a vida de Stindl fácil, escorando para o meia realizar a virada. No minuto 77’, o mesmo Stindl faria mais um, em uma bate-rebate, quando chutou na gaveta, sem alguma chance para o arqueiro.

Nessa altura do jogo, o Fortuna convivia com erros na saída de bola em consequência das altas linhas impostas pelo Monchengladbach e, aos 81’, por virtude da marcação pressão, Neuhaus – destaque da partida -, conseguiu boa escapada pela esquerda e transformou o placar em goleada no Espirt Arena.

Agenda dos clubes

As equipes retornam ao campo pela próxima rodada da Bundesliga, no próximo sábado (22), às 11h30: o Fortuna visitará o Freiburg, enquanto o Borussia Monchengladbach recebe o Hoffenheim.