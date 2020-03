Monchengladbach vence de virada o Augsburg fora de casa pela Bundesliga 

O Borussia M'gladbach chegou a cinco partidas invictas na Bundesliga após vencer o Augsburg na WWK Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, por 3 a 2. A invencibilidade, crucial para a presença da equipe entre os classificados para a Champions League, só é adquirida pelo Bayern de Munique — os demais times perderam em algum dos últimos cinco jogos.

Os gols do visitantes foram marcados por Ramy Bensebaini e Lars Stindl (2x), enquanto o Augsburg converteu com Eduard Lowen e Alfred Finnbogason.

Maior envolvimento do M'gladbach

A chuva de gols de fato ficou para a segunda etapa. O primeiro tempo entre Augsburg e Borussia Monchengladbach foi marcado por uma maior tranquilidade aos visitantes e nenhum trabalho ao goleiro Sommer.

O Borussia obtinha facilidade em finalizar de dentro da área, quando, das seis oportunidades criadas, quatro delas aconteceram no espaço do goleiro Koubek. O time da Baviera, por sua vez, finalizou em apenas uma ocasião, sem algum perigo.

Chuva de gols

O retorno ao segundo tempo se distinguiu do desenho da etapa anterior. O Augsburg obeve melhorias, conseguindo chegar com maior perigo, enquanto o Monchengladbach também adotava mesma postura, mas tornava-se superior em posse, finalizações e troca de passes.

O Borussia abriu o placar logo no início da etapa, aos 49', que partiu de uma boa jogada coletiva, ajeitada estranha de Stindl, e a finalização de Bensebaini. Nos quatro minutos seguintes, ampliaria o placar com mesmo que realizou a assistência do primeiro feito. O capitão recebeu assistência, na direita, de Plea, depois de um erro na saída do Augsburg, em cobrança de lateral. Stindl não desperdiçou e fez o segundo.

O Augsburg diminuiria aos 57', em lindo peixinho de Lowen, no cruzamento que veio da direita de Framberger, mas Stindl, que participou dos três gols, estava inspirado e marcou mais um: ele aproveitou o cruzamento de Lainer, fez excelente movimentação com o corpo, tirou do marcador e ampliou a vantagem, com 79'.

Deu tempo ainda dos mandantes diminuírem numa linda enfiada de Richter e chute cruzado com a perna direita e Finnbogason (83'), mas não o suficiente para impedir a terceira vitória do Borussia Monchenglabach nos últimos cinco jogos.

Próximos compromissos

O Augsburg tem missão difícil contra nada mais nada menos que Bayern de Munique, no próximo domingo (8), às 11h30, enquanto o Borussia Monchengladbah enfrenta o Borussia Dortmund, no sábado (7), às 14h30 - ambos os jogos pela vigésima quinta rodada da Bundesliga.